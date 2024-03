A Fővárosi Törvényszéken folytatódott ma Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali aktivista pere. A budapesti erőszakos bűncselekmények után indult büntetőügy elsőrendű vádlottja büntetett előéletű, több mint tíz éve követett el kisebb bűncselekményeket, és felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Ügyvédje házi őrizetet kért a bíróságtól, hogy home office-ban dolgozhasson a továbbiakban – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Ilaria Salis korábban azzal hozakodott elő, hogy vagy egy olasz börtönbe helyezzék át, vagy küldjék házi őrizetbe a szüleihez. Tegnapi kérelme pedig már a letartóztatásának megszüntetéséről szólt.

A gyanúsított ügyvédje arról beszélt, hogy 16 millió forint óvadék megállapítására tesz indítványt abban az esetben, ha a kényszerintézkedés megszüntetése óvadék nélkül nem lehetséges. Ilaria Salis védője azt is felhozta, hogy védence körülményei Magyarországon is rendezettek, van lakó- és tartózkodási helye, tudna dolgozni is otthonról, és befogadója a mindennapi bevásárlásról is tudna gondoskodni.

A védelem azzal is érvelt, hogy a vádiratban nincs olyan bűncselekmény, amely közvetlenül életveszélyes állapothoz vezetett volna.

Ilaria Salisék kérelmét azonban elutasította a bíróság.

Az ítélkező bíró indoklása szerint egy ilyen súlyú bűncselekmény esetében 13 hónap (ennyi ideje van letartóztatva) semmiképp sem mondható eltúlzottnak.

Az elmúlt két hónapban valóban javultak a személyi körülményei a börtönben, de nem mehet el a bíróság amellett, hogy mit tartalmaz a vádirat.

A bíróság többek között a szükségesség és az arányosság elvét vette figyelembe és azt, hogy a vádlott nem először került szembe a törvénnyel, ugyanis 2014–2019 között négy alkalommal állt már bíróság előtt. Valamint a budapesti cselekmények gátlástalan elkövetési módja miatt, illetve a szökés és elrejtőzés veszélye miatt az előzetes letartóztatás fenntartását tartja indokoltnak a vádlott kérelmében foglaltakkal szemben.

A védelem és a vádlott fellebbezett. A harmadrendű vádlott meghallgatására végül május 24-én kilenc órakor fog sor kerülni.

