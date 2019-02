Lehet, hogy gyilkosság áldozta lett a norvég milliárdos eltűnt felesége

Hetek óta filmbe illő, a legjobb skandináv krimiket idéző bűncselekmény tartja izgalomban a norvég közvéleményt.

Ahogy arról portálunk is hírt adott, az északi ország egyik leggazdagabb embere október 31-én arra ért haza, hogy felesége eltűnt lörenskogi családi házukból. Úgy tűnik, emberrablás történhetett, mivel Tom Hagen talált egy cetlit azzal a szöveggel, hogy visszakaphatja a nejét, de ne merjen szólni a rendőröknek. A lapon az állt, elengedik az asszonyt, ha fizet érte 9 millió eurót, vagyis 3 milliárd forintot kriptovalutában.

Tom Hagen mégis hívta a rendőröket, így nyomozók érkeztek a házhoz, hogy kihallgassák a férfit, aki az Elkraft áramcég ingatlanberuházó alapítójaként tetemes, 1,7 milliárd koronás, vagyis körülbelül 56 milliárd forintos vagyonával Norvégia 172. leggazdagabb embere. Feleségével nem élnek hivalkodó életet.

Forró nyomon titokban

Mivel a milliárdos nem akarta, hogy kiderüljön, nem engedelmeskedett az emberrablók figyelmeztetésének, a rendőrök titokban kezdték figyelni a házát egy átlagos autóból, de azért a szomszédokkal is elbeszélgettek – tájékoztat az origo.hu hírportál cikke a részletekről.

Bár nem mondták nekik, hogy az asszonynak nyoma veszett. Azt mondták, egy 13 éves kislány tűnt el, és csak szeretnék tudni, láttak-e valakit vagy valami gyanúsat a közelben. Eközben a házból is figyelték, van-e mozgás a környéken. Arról, hogy mit tapasztaltak, nem beszélnek a rendőrök. Mindössze annyi szivárgott ki a norvég médiában, hogy két hétig helyszíneltek a házban, ahol különleges módszereket is bevetettek.

Eközben a cetlit igazságügyi szakértőkhöz küldték, hogy megtudják, ki írhatta és honnan származik. Ujjlenyomatot és más bizonyítékokat kerestek rajta.

A norvég újságok hamar megtudták, hogy történt valami a Hagen családban, mégsem közölték. Mivel továbbra sem akarták, hogy a rablók tudjanak arról, hogy a milliárdos hívta a rendőröket, a nyomozók arra kérték az újságírókat, hogy az ügy érdekében ne írjanak semmit erről.

Férfi feketében

Egészen január 9-ig sikerült titokban tartaniuk Hagen asszony eltűnését. Akkor viszont már maguk a nyomozók álltak a kamerák elé, hogy a norvégok segítségét kérjék. Közzétettek a biztonsági kamerák október 31-i felvételeit, amelyeken látszik, hogy két férfi, egyikük fekete ruhában, sétálgat a ház körül. Ezt az emberrablás napján fél 8-8 körül rögzítette a kamera:

Amíg a bejelentésekre vártak, jelentkezett egy szomszéd, aki elmondta, hogy október 31-én egy szürke terepjárót látott a környéken, amire azért figyelt fel, mert gyorsan haladt.

Múlt héten jelentették be, hogy egy hónap alatt 1400 tipp futott be a norvég kapitányságra, és FBI-osok is segítettek a nyomozóknak, bár azt nem tudni, hogy ennek volt-e eredménye. Azt viszont elárulták, hogy végignézték a környék összes kamerájának összes felvételét az emberrablás napjáról, és a mobilok cellaadatait is lekérték. Kutyákkal is átvizsgálták a lörenskogi családi ház környékét, és a modern technikát is bevetették.

Eközben máig a közelben próbálják megtalálni Anne-Elisabeth Falkevik Hagent. A múlt héten oslói búvárok, tűzoltók és mentőegységek keresték az eltűnt asszonyt a saját tulajdonában lévő Langvannet-tóban. A nőt az Interpol is keresi.

Emberrablás történt?

Az emberrablók mindig titkosított, digitális csatornákon üzennek a milliárdosnak. Semmit nem tudni róluk, de arról sem, hogy Anne-Elisabeth Falkevik Hagen életben van-e.

A férje hajlandó lenne arra, hogy egyezkedjen az emberrablókkal. Úgy fogalmazott, találna megoldást, amit egyébként a hatóságok nem javasolnak neki.

Semmi sem biztos tehát, ahogy az sem, hogy valóban emberrablás történt-e, vagy a cetlivel csak a nyomozók figyelmét akarták-e elterelni egy másik bűncselekményről, például az asszony brutális meggyilkolásáról.

Borítókép: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen a norvég rendőrség által kiadott felvételen