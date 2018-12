Papp Dániel: az MTVA dolgozói voltak az igazi áldozatok

Az MTVA székházában töltötte a válságos órákat vasárnap éjjel a közmédia vezérigazgatója, aki büszke arra, hogy a tüntetés jelentette fenyegetés ellenére is rendben végezték a dolgukat. Ahogy arra is: nem ültek fel semmilyen provokatív szándéknak.

Interjút adott a vasárnapi tüntetések során átélt élményeiről a Mediaworks megyei napilapjainak Papp Dániel, az MTVA megbízott vezérigazgatója. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a csütörtökön megjelent anyag szövegét.

Hol volt, amikor vasárnap este a tömeg körbefogta a Kunigunda útján az MTVA gyártóbázisát?

Éjjel jöttem be, látva azt, hogy a képviselők provokatív céllal veszélyeztetik az intézmény működését. Mivel a képviselők fenyegetőztek, ezért a biztonsági intézkedések miatt zárt ajtók mögött kellett dolgoznunk. Foglyai voltunk annak a helyzetnek, hogy a székházban illetéktelenek tartózkodnak, akik velünk szemben semmilyen inzultustól sem riadtak vissza.

Utólag nem gondolja azt, hogy egyszerűbb lett volna megengedni, hogy adásba olvassák a tüntetők öt pontos petícióját?

Nem értem, miért kellett volna ezt megengedni nekik. Ha ezt megtesszük, akkor olyan precedenst teremtünk, hogy onnantól kezdve bármelyik országgyűlési képviselő, amikor kedve támad, bármikor bejöhet hozzánk, bármelyik csatornán megszakíthatja az adást, és bármiről beszélhet. A képviselői mandátum óriási felelősség, de arra nem jogosít fel, hogy politikai nyomásgyakorlást helyezzen a közmédiára és annak kollégáira. Pláne nem erőszakos módon, amire egyetlen törvény sem hatalmazza fel. Ez a magatartás az, ami távol áll a demokráciától. Mindezt Advent idején, ami kereszténység egyik legfontosabb időszaka.

Volt válságstáb ön körül a történtek idején?

A cég úgy épül fel, hogy mindenki tudja, mi a dolga. Szélsőséges helyzetekben is. A biztonsági főnökünkkel és a többi vezetővel természetesen folyamatosan egyeztettem. Arról, hogyan védjük meg a kollégákat, hogyan biztosítsuk a nyugodt munkavégzésüket. És arról, hogy a tüntető tömeg jelenléte alatt a kollégáink mozgását is biztosítani tudjuk – kifelé és befelé egyaránt. Lehetővé téve azt, hogy aki haza akar jutni a családjához, az meg tudja ezt tenni.

Az ellenzéki sajtó rátalált az MTVA korábbi őrségparancsnokának egy prezentációjára. Ennek alapján azt újságolták el, hogy ami történt, csakis a Belügyminisztérium elvárásai alapján mehetett végbe. Ez tényleg így van?

Egyik minisztériumtól nem kaptunk semmilyen utasítást. Szerintem azt keverték ide, hogy katasztrófahelyzetekben a közmédiának igenis össze kell fogni a katasztrófavédelmi szervekkel. De őszintén remélem, hogy nincs az az ellenzéki képviselő, aki természeti katasztrófát szeretne előidézni.

Volt válságterv arra, mi a teendő akkor, ha az épületben bárhová szabad bejárást követelő politikusok mozognak?

Nincs. Rögtönözni kellett. A hatalommal való visszaélés ennyire látványos jelei mindenkit megleptek. Ami történt, az a magyar médiatörténelemben is egyedülálló eset volt. Az elszabadult hajóágyúkként viselkedő országgyűlési képviselők fellépésére viszont nem is szeretnék szabályzatot íratni.

Mi volt a célszerű abban, hogy birtokvédelmi eljárást kért a III. kerületi jegyzőtől?

Látni lehetett a képviselők magatartásán, hogy szeretnék kiprovokálni, hogy velük szemben erőszakosan lépjünk fel. Ezért volt jelentősége annak, hogy mindenben a jogszerű megoldást kerestük.

Vannak, akik szeretnének párhuzamot vonni a tévészékház 2006-os ostroma és a vasárnapi tüntetés között. Ön szerint indokolt vagy erőltetett ez a párhuzam?

Szerintem ez a párhuzam egyáltalán nem létezik. Ha a hozzánk behatolni próbáló képviselők magukat erőszakos utcai harcosokhoz mérik, részemről az is rendben van, de akkor közben ne a képviselői kártyájukat villogtassák. Miközben vegyük észre, hogy például a hamis tűzriasztás beindítása tényleg egészen méltatlan. Ahogy az is, hogy a földön áldozati pózban elheveredve próbálják rólunk a lehető legrosszabb képet kialakítani. Ha már itt tartunk, akkor az a véleményem, hogy itt maguk az MTVA dolgozói voltak az áldozatok. Egyvalami azonban világossá vált most. Hogy a képviselő kártya egy politikust nem jogosít fel mindenre.

Milyen érzés volt hétfőn úgy dolgozni, hogy tudta: az épületben országgyűlési képviselők vadásznak kamerákra?

Itt nem az én érzéseim a fontosak, hanem azoké a kollégáimé, akik ilyen körülmények között dolgoztak. Úgy, hogy bizonyos közmédiás kollégák telefonszámát közben közhírré tették, ami nem más, mint személyes adattal való visszaélés. Ennél is tapintatlanabb, hogy a telefonos élő közvetítés közben a kollégáimat az arcukkal együtt mutatták meg – minden a képmáshoz fűződő jogukat megsértve.

Mi a véleménye arról, hogy a tüntetők egyre csak hazugsággyárat, propagandagépezetet emlegetnek a közmédiát minősítve?

A médiatörvény szabályozza a közmédia feladatát, így folyamatosan születnek rólunk jelentések. Ezekben soha nem volt szó arról, hogy mi a jobboldalhoz vagy a baloldalhoz tartoznánk, ami helyes is, hiszen számunkra ezek irreleváns fogalmak.

Ha egy békésebb interjúhelyzetben lennénk, miről számolna most be a legszívesebben a közmédia eredményei közül?

Örömmel hoznám szóba minden csatornánkat. S nem minden célzatosság nélkül jegyezném meg, mennyire büszkék vagyunk az erőszakmentességet vállaló gyerekcsatornánkra, az M2-re is. Mert mi ennek a gondolatnak a képviseletét már a gyerekkorban is tényleg fontosnak tartjuk.

Papp Dániel: ezek a képviselők visszaéltek a hatalmukkal

Forrás: Magyar Idők / Havran Zoltán

