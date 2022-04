- Miért pont a sushira esett a választás, és miért Egert választotta étterme helyszínéül?

-Korábban éveken át dolgoztam különböző hajókon, így nagyon sokféle nemzet különleges ételeit ízlelhettem, főzhettem meg. Bár a sushitól eredetileg én is idegenkedtem, de minél többfélét kóstoltam a különböző éttermekben, annál jobban megszerettem. Úgy gondoltam, hamburgert, gulyáslevest, vagy pizzát már nagyon sok helyen kínálnak, a sushi viszont még kuriózum lehet nemcsak a városban, hanem a régióban is, gazdagítva ezzel az itteni gasztronómiai kínálatot. Jászberényi születésű vagyok, de a fiam akkor Egerben tanult szakácsként, és mindkettőnket elvarázsolt a város. Azt is tapasztaltam, hogy a fiatalok és a középkorúak ma nagyon nyitottak az új ízek iránt, a gasztronómia területén is ki mernek lépni a komfortzónájukból, így ez szintén bátorítást adott. Amikor az éttermet megálmodtam, még nem igazán tudtam, milyen stílusút szeretnék, de az arculat kialakításában segített egy dizájnstúdió, és a végeredmény még az én elvárásaimat is felülmúlta. Egyszerre tradicionális, ugyanakkor modern és letisztult lett a Mister Sushi.

- Mi jellemzi az ételkínálatot?

- A nyitás előtt két évvel kezdtem el tervezgetni az éttermet, és már akkor átgondoltam, milyen ételeket fogunk majd kínálni. Kétféle ízvilágú sushi népszerű ma a nagyvilágban: az ázsiai és az amerikai. Én inkább az utóbbit követem, mert úgy gondolom, ez közelebb áll a magyar ízekhez. A hagyományos sushi tekercseket kínáljuk például lazaccal, tonhallal, marha- vagy csirkehússal, gombával, zöldségekkel, vagy éppen libamájjal. Vegetáriánus és vegán ételeket is találnak nálunk a vendégeink. Közkedvelt ételünk a torikatsu és a tonkatsu, mely nem más, mint a japán rántott hús. A torikatsu panko morzsában, vagyis japán zsemlemorzsában sült csirkemellfilé zöldséges japán BBQ szósszal, salátával, rizzsel tálalva, a tonkatsu ugyanez, csak sertéshússal. Ezeket nagyon szeretik a vendégeink, hiszen közel állnak az ízvilágunkhoz. De emellett kínálunk például különleges leveseket, és pirított rizzsel, pirított tésztával készült ételeket is. Mindkettőt készítjük marha- vagy csirkehússal, hallal, vagy zöldségekkel. A pirított tészta japán tésztával készül, mely a spagettihez hasonlítható, csak kicsit vastagabb. A pirított rizs jázmin rizsből készül, és egy általunk kevert szójaszósszal ízesítjük. Ezekhez az ételekhez fokhagymás gyömbérrel és fűszerolajjal lepirítjuk a friss zöldségeket, hozzávalókat, erre tesszük rá a frissen főzött tésztát, vagy a főzés után kissé pihentetett rizst, majd az ízletes szószt. Ezeket még összepirítjuk, és friss korianderrel, babcsírával tálaljuk. Főételeink között minden hónapban kínálunk valami új különlegességet, amely, ha népszerű, végleg rákerül az étlapunkra. Az ételek elkészítésének alapjait egyébként egy Budapesten élő japán kollégától sajátítottam el. Tőle tanultam a hozzávalók iránti tiszteletet, alázatot, és azt, hogyan bánjak az összetevőkkel. A hajókon végzett munkám során más ázsiai kollégáktól is tanultam, és autodidakta módon is fejlesztettem magam. Törekszünk arra, hogy friss, minőségi, tradicionális ázsiai alapanyagokkal dolgozzunk, de a hazai zöldségekből, húsokból is csak prémiumot választunk.

- Sokak számára vonzóak a különleges ázsiai levesek. Önöknél milyen leveseket lehet megkóstolni?

- Nagyon gazdag, ízletes és egészséges a ramen levesünk, amely a japánoknál egyfajta egytálétel, és körülbelül 10 órán át készül. Ebben párolt marhahátszín, sült csirkemell, vagy sült sertéshús található, tészta, bordáskel, más néven bok choy, tojás, mungóbabcsíra, zöldhagyma, friss koriander. Igen népszerű a Japánban tradicionális ételnek számító miso levesünk is, melynek alapja a szárított, füstölt halpehely és alga, valamint a miso paszta, ez a finom szójababpüré, melyet a japán gasztronómia pácokhoz, öntetekhez, szószokhoz, sőt főételekhez is használ. Ezt a levest a klasszikus módon zöldhagymával és tofuval tálaljuk. Nem hasonlít az európiai ízvilághoz, különlegessége miatt mégis nagyon szeretik. A tom yum leves egy Thaiföldről származó csípős-savanyú különlegesség, mely kellemesen citrusos, gyömbéres, és kérhető zöldséggel, vagy épp csirkével is. Megkóstolható nálunk a kínai gasztronómia finomsága, a wonton leves is, melyet hússal töltött tésztabatyukkal kínálunk.

- Mit tapasztaltak, mely étel a vendégek kedvence?

- Az, amelyik a mi kedvencünk is: a Mister sült tekercs. Ez a különleges étel tonhallal, avokádóval, ropogós salátával, krémsajttal, zöldhagymával, majonézzel, teriyaki szósszal készül, tempurában, vagyis mennyei, ropogós bundában sütve. Nem túlzás, ha azt állítom, hogy aki megkóstolja, az a rabjává válik.

- Nem sokkal a járvány megjelenése előtt kezdte meg működését az étterem. Hogyan sikerült átvészelni ezt a nehéz időszakot?

- Mire megismertek volna minket a vendégek, megjelent a járvány. A szigorítások, bezárások minket is rosszul érintettek. Változtatásra kényszerültünk, hogy ne kelljen a kollégákat elküldeni, az étterem működését felfüggeszteni. Minden kollégámat szerettem volna ugyanolyan feltételekkel megtartani, mint korábban, így az ételek házhoz szállítására fektettük a hangsúlyt, és nyitottunk más települések felé is. Törekvésünket, kitartó munkánkat, a nehéz helyzetben való helytállásunkat ismerték el 2021. november 27-én, a VOSZ Heves megye Prima Díj odaítélésekor Megyei Év Vállalkozója díjazásban részesültünk. Büszke vagyok arra is, hogy csapatom többsége nyitás óta nálunk dolgozik. Mi itt egy kis közösségként élünk, megünnepeljük egymás születésnapját, sokat beszélgetünk. Igazi csapatmunka folyik nálunk, és hiszek abban, hogy kollégáim is magukénak érzik az éttermet.