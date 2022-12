- Mi jellemzi most, 2022 végén a lakáspiaci helyzetet?

- Stagnálás, óvatosság és árcsökkenés. Az emberek most kevésbé mernek vásárolni, illetve eladni, keresleti és kínálati oldalon is visszaesést tapasztalunk. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy érdemes értékesíteni, de alkalmazkodni kell a reális piaci értékekhez.

- Ez mit jelent pontosan?

- Az év első felében még folytatódott a lakáspiac drágulása, de a folyamatos emelkedés már erősen csökkentette a vásárlói kedvet, a vevők már nem is az ingatlanok reál értéket fizették meg. Az év második felétől viszont csökkenni kezdtek a lakásárak. Az inflációra nem tudunk hatni, ez rányomta a bélyegét az ingatlanpiacra is. Az értékesítés viszont nem áll meg, de a jelenlegi piaci körülmények között újra kell gondolni az árakat. A kisebb, egy-másfél szobás, kevesebb rezsiköltséggel rendelkező, jobban keresett lakások ára átlagosan 15-20 százalékkal lett olcsóbb, a nagyobb ingatlanoknál nem ritka a 30-40 százalékos árcsökkenés. Főképp a rossz energiahatékonyságú ingatlanok esetében várható nagyobb árcsökkenés. Változásra várni nem igazán érdemes, mert úgy látjuk, az árcsökkenés jövőre is megmarad, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezzel a csökkenéssel érték el az ingatlanok a reális piaci értéküket.

- Önök milyen segítséget tudnak nyújtani?

- Mindenképp érdemes szakemberhez fordulni akár az értékesítésnél, a bérbe adásnál, vagy a vásárlásnál. Széles körű szolgáltatást nyújtunk az árazástól az ingatlan hatékony marketingjén keresztül az értékesítésig, vásárlásnál az igényfelméréstől az otthonhoz jutásig. Munkatársainkkal ügyfélbarát szemlélettel dolgozunk, arra fókuszálunk, hogy az embert helyezzük a középpontba, és nem ingatlant értékesítünk, hanem otthont. Tisztában vagyunk azzal, hogy rendkívül fontos döntést kell meghozniuk az ügyfeleknek, épp ezért irodánk filozófiája a bizalomra és a tisztességre épül. Mindenkit egyénileg kezelünk, személyre szabott tanácsokat adunk, hogy segítsünk az ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalában.