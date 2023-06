Helyes táplálkozás

Ha nem akarunk egész évben betegeskedni, muszáj átgondolnunk a táplálkozásunkat. Az immunrendszerünk megfelelő működéséhez egészséges és kiegyensúlyozott étrendre van szükség. Ennek alapja, hogy vitaminokban gazdag ételeket választunk.

Az immunrendszerünk szempontjából a legfontosabb a C-, a D- és az E-vitamin. A C-vitamint elsősorban gyümölcsökkel és zöldségekkel pótolhatjuk, míg a D-vitamint zsíros halakkal, tojással vagy gabonafélékkel. Az E-vitamin a szabad gyökök hatástalanításában játszik szerepet, a tányérunkon pedig tojássárgája vagy gabonacsíra formájában jelenhet meg.

A megfelelő vitaminmennyiség mellett az immunrendszerünk energiaellátására is gondolnunk kell, vagyis fehérjében gazdag étrendet kell folytatnunk. Nem mindegy azonban, hogy milyen fehérje mellett tesszük le a voksunkat. A húsok terén a sovány, alacsony zsírtartalmúakat részesítsük előnyben, mint például a szárnyasok. Jó minőségű fehérjével támogathatjuk az immunrendszerünket, ha gyakran fogyasztunk halat, tojást és olyan tejtermékeket, mint a joghurt vagy a túró.

Táplálékkiegészítők

Az egészséges étrend a masszív immunrendszer alapja, néha azonban nem árt egy kis rásegítés. Különösen a hideg őszi és téli hónapokban, amikor nehezebben jutunk friss zöldségekhez és gyümölcshöz. Arról nem is beszélve, hogy a napfény hiányában a szervezetünk D-vitamin-készlete menthetetlenül csökkenni kezd. Ezt akár önállóan szedett D-vitamin-készítményekkel is pótolhatjuk, de talán még jobb választásnak számítanak a multivitaminok, melyekkel többféle vitamint is bevihetünk.

A vitaminok mellett a különböző ásványi anyagok és nyomelemek is fontosak a kiegyensúlyozott immunrendszerhez. Érdemes külön kiemelni a cinket, a szelént és a magnéziumot. A cink a sejtes immunvédekezést támogatja kimagasló módon, de még a sebgyógyulást is felgyorsítja. A szelén olyan antioxidáns, ami a szabad gyökök semlegesítéséhez elengedhetetlen, míg a magnézium az ellenállóképesség növelésében verhetetlen, ráadásul a stresszt is képes csökkenteni. Amikor tehát étrend-kiegészítőt keresünk, mindenképp olyat válasszunk, ami tartalmazza ezeket a hatóanyagokat. Jó megoldásnak számítanak például a Life Extension étrend-kiegészítők, melyek természetes összetevőkkel turbózzák fel az immunrendszerünket. Akár por, tabletta vagy folyadék formájában is fogyaszthatjuk őket, a kínálatból pedig nem hiányozhatnak az olyan elengedhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és aminosavak sem, mint a melatonin, a szelén, a D3-vitamin vagy éppen a férfiaknak javasolt Life Extension készítmény, a Prelox.

Rendszeres testmozgás

Aligha kérdéses, hogy a sportolás remek hatással van az egészségünkre, és persze az immunrendszerünkre is. Hogy miért van ez így? Nos, az egyik ok az, hogy a testmozgásnak köszönhetően több úgynevezett makrofág termelődik a szervezetünkben. Ezek a sejtek kulcsszerepet játszanak az egészségünk megőrzésében, hiszen az ő feladatuk megtámadni és elpusztítani a felső légúti betegségeket kiváltó kórokozókat.

Sportolás során hevesebben ver a szívünk és gyorsabban áramlik a vérünk. Ez pedig azt jelenti, hogy az immunrendszerünk sejtjei is sebesebben száguldanak, és gyorsabban érnek oda a baktériumokhoz, vírusokhoz. Bár a sportolás után néhány órával a vérkeringésünk normalizálódik, a kutatások azt bizonyítják, hogy az immunserkentő hatás hosszabb távon is megmarad.

A betegségekért az esetek jelentős részében nem kórokozók vagy vírusok a felelősek. Mi magunk okozzuk őket azzal, hogy túlhajszolt és stresszes életet élünk. A testmozgás az egyik legjobb feszültségoldó, azaz jelentősen képes csökkenteni a szorongást és a depressziót. Azonban csak óvatosan: minden, amit eddig írtunk a testmozgásról, a mérsékelt megerőltetésre vonatkozik. A túlzásba vitt edzés épp ellenkező hatással van ránk: rontja a szervezetünk ellenállóképességét és könnyen megbetegedéseket okozhat.

Elegendő vízfogyasztás

Szervezetünk több, mint fele vízből áll, nem csoda tehát, hogy a dehidratáltság komoly hatással van az immunrendszerünkre is. Ha nem iszunk eleget – legalább napi két-három liter vizet –, a vitaminok és ásványi anyagok nem képesek megfelelően feloldódni és beépülni. A sportoláshoz sem lesz elegendő energiánk, a vízhiány ráadásul önmagában is képes betegségeket okozni.

A szakemberek által javasolt vízfogyasztás ezzel szemben számos pozitív hatással bír. Támogatja a méregtelenítést és fokozza a kiválasztást, ezzel is erősítve a szervezet saját védekező-mechanizmusát. A víz a bőr egészségének és szépségének megóvásában is fontos szerepet játszik, ahogy természetesen a vese működéséhez is elengedhetetlen.

Legyünk tudatosak az immunrendszerünk támogatásában!

Mely zöldségeket és gyümölcsöket kell beszereznünk minél előbb? Milyen edzéstervvel kezdjük el a testmozgást? Melyik étrend-kiegészítő vagy Life Extension termék lenne a legideálisabb számunkra? Gondoljuk át ezeket a kérdéseket, írjunk tervet és vágjunk bele minél előbb az immunrendszerünk megerősítésébe!