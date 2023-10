Elhelyezkedés mérnökként Nyíregyházán

Az aktualitásokat böngészve azt tapasztalhatjuk, hogy egy nyíregyházi állásportál, a NyiregyhazaAllas.hu kínálatában mostanában több mérnöki pozíció is megjelent. Ilyen például az agrármérnöki lehetőség, amit természetesen egy mezőgazdasági cég hirdetett. A feladatkör egy agrármérnök esetében többek között olyan tevékenységekből áll, mint a termelés megtervezése, operatív irányítása és ellenőrzése. Fontos továbbá a termőföldek hatékony kihasználásának megteremtése, illetve a termelési adatok elemzése és kiértékelése is. Mindezen kívül adminisztrációs tevékenységeket is végeznek, valamint jelentéseket is készítenek a gazdák számára.

Emellett nemrégiben egy nyíregyházi épületgépész mérnöki állás elérhetővé vált a NyiregyhazaAllas.hu portálon. Az épületgépész mérnökök azok a szakemberek, akik az épületek tervezésében és kivitelezésében játszanak kulcsszerepet. Ez a szerep többek között olyan feladatokat foglal magában, mint például a fűtés, a szellőzés és a légkondicionálás megtervezése. Magyarán az épületgépész mérnökök azok, akik biztosítják az épületek optimális belső klímáját. Felelősségük továbbá a csatornarendszerek megtervezése is a vízelvezetés céljából, illetve az energiahatékonyság optimalizálása az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Mindez pedig rendszerint biztonsági, környezetvédelmi, adminisztrációs és egyéb teendőkkel is kiegészül.

Végezetül az építészmérnöki pozícióról is érdemes szót ejtenünk, hisz ez a munkakör is feltűnt mostanában a portálon. Az építészmérnökök feladatköre ugyancsak rendkívül komplex, és többek között az épülettervezést, a műszaki dokumentációk elkészítését, a műszaki előkészítést, valamint a projektirányítást is tartalmazza. Feladatuk ezenkívül az építési folyamatok minőségének ellenőrzése, valamint a projektek költségvetésének szem előtt tartása, illetve a munkálatok ahhoz való igazítása is.

Szükséges kompetenciák, személyes kvalitások a mérnöki pozíciók kapcsán

A mérnöki pozíciók betöltéséhez minden esetben felsőfokú, szakirányú végzettségre van szükség. Ezenkívül kiemelt fontossággal bírnak a számítógépes ismeretek, az MS Office programcsomagot például valamennyi mérnök használja. Emellett persze a területtől függően egyéb szoftverismeretekre is igény mutatkozhat (pl. CAD, programozási nyelvek stb.). Továbbá az idegennyelv-tudás, illetve a B kategóriás jogosítvány megléte szintén gyakran jelenik meg az elvárások között.

Az elsajátított tudás mellett persze bizonyos személyes kvalitásokra is szükség van a helytálláshoz. Kiemelten fontos például az analitikus gondolkodásmód, hisz egy mérnöknek számokkal és adatokkal dolgozik együtt, amelyekből következtetéseket kell levonnia. Lényeges a csapatmunkára való alkalmasság is, a mérnöki munkavégzés ugyanis jellemzően kisebb-nagyobb projektcsapatokban történik. Mindemellett pedig a precizitást, a részletorientáltságot és a kiváló problémamegoldó képességet sem hagyhatjuk ki a sorból, amely kvalitásokra ugyancsak nagy mértékben építkezik a szakma.