A Zagyva folyó mentén, több települést is érintő árvízvédelmi fejlesztés 3,5 kilométer hosszú töltésszakaszt érintett: Petőfibánya térségében, a folyó bal partján, mintegy 1500 méter, az alsóbb, hatvani őrjárásban, mindkét oldali töltésen, összesen 2000 méter hosszban valósult meg a védvonal jogszabályi előírásainak megfelelő kiépítése, fejlesztése, mely így eleget tesz a magassági és keresztmetszeti követelményeknek.

A hatvani szakaszon a töltéskorona kőszórásos stabilizálása is megtörtént. A töltésen kerékpáros barát sorompók kihelyezésével előzik meg az illegális gépjárműforgalmat.

A projekt további elemeként a Petőfibánya külterületén található Lőrinci-zsilip is megújult. A felső szakasz vízjárásának nyomon követhetősége érdekében, a folyó apci szakaszán egy vízhozammérő szelvény is épült, továbbá a hozzátartozó távjelzős vízmérce felújítása is megtörtént.

A fejlesztés részeként a térségben található gátőrházak felújítását is elvégeztük, így megújult a lőrinci és hatvan-alsói őrtelep. Megvalósult például a szolgálati épületek hideg-meleg burkolása, a raktárépületek és a kerítések felújítása. A projektben szerepelt továbbá az apci őrtelep rekonstrukciója is, azonban az épület állapota ezt nem tette lehetővé, ezért egy új épület építése valósult meg. A 80 m² hasznos alapterületű szolgálati lakás emeletén egy 24 m² alapterületű műszaki helyiséget (melyben árvízvédekezés idején a védekezés helyi irányítása történik) alakítottak ki. A korszerű épületben a térség védelmét ellátó gátőr életkörülményei jelentősen javultak.

A projektről további információ a http://vedvonalzagyva.ovf.hu/index.html oldalon található.