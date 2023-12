Hirdetés 1 órája

Átmeneti időszakkal indul az új visszaváltási rendszer

Magyarországon is elindul az új italcsomagolás-visszaváltási rendszer 2024. január elsején. Ekkortól kezdenek fokozatosan megjelenni a boltok polcain az új, visszaváltási jelöléssel ellátott üveg, fém és műanyag italcsomagolások, illetve a nagyobb üzletekben a visszaváltó automaták is üzembe állnak. A rendszer fél év alatt, fokozatosan indul majd be június 30-ig, így kezdetben csak ritkán találkoznak majd visszaváltható csomagolással a vásárlók.

PR cikk PR cikk

Az európai uniós előírások alapján Magyarországon is elindul az egyszer használatos műanyag (PET), fém és üvegpalackok új visszaváltási rendszere 2024 januárjától. Januártól kezdve a visszaváltó automatákkal már találkozhatunk, a termékek azonban – amelyek csomagolása már tartalmazza az 50 forintos visszaváltási díjat, illetve az erre utaló jelölést – csak fokozatosan jelennek majd meg a boltokban. A január 1-jén már polcon vagy a raktárban lévő csomagolásokon nem lesz még ilyen, ráadásul a gyártók számára haladékot biztosító szabályozás értelmében egészen 2024. június 30-áig forgalomba kerülhetnek nem visszaváltható csomagolások. Forrás: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – Hirdetés Eleinte így csak kevesebb, később azonban fokozatosan egyre több visszaváltható italos palack és doboz kerül majd a boltokba. A jövő év második felére pedig várhatóan minden érintett terméket visszaváltható csomagolásban vásárolhatunk meg. Az átmeneti időszak alatt az is előfordulhat majd, hogy ugyanazon termék visszaváltható és nem visszaváltható csomagolású darabjai állnak majd egymás mellett a polcokon. Minden esetben fontos ezért szemügyre venni: tartalmaz-e visszaváltási jelölést az adott palack. Ha igen, akkor a vásárláskor kifizetett 50 forintot visszaváltáskor kaphatjuk majd vissza. Forrás: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – Hirdetés Az új rendszer azt segíti, hogy az egyszer használatos üveg, fém és műanyag palackos italcsomagolások minél nagyobb hányadát lehessen újrahasznosítani. Ennek, Európa több országában már jól bevált rendszere a visszaváltási díj bevezetése. Itthon – a tejesdobozok és a rostos üdítők dobozai, illetve a befőttesüvegek kivételével – a legtöbb 0,1–3 literes űrtartalmú üveg, fém és műanyag italos palack visszaváltható lesz majd. Forrás: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – Hirdetés A kellemetlenségek elkerülése érdekében éppen ezért célszerű szem előtt tartani, hogy kizárólag az új, egyértelmű visszaváltási díjas jelöléssel ellátott palackokat lehet majd visszaváltani! A jelöléssel, illetve vonalkóddal nem rendelkező csomagolásokért nem jár majd visszaváltási díj. Nincs tehát értelme visszaváltási céllal elkezdeni gyűjteni e hulladékokat. Várhatóan a jövő év első felében is leginkább még ilyen, nem visszaváltható palackokat találunk majd az üzletekben. A jelöletlen csomagolóanyagokat továbbra is a már megszokott szelektív hulladékgyűjtési módszerekkel, „laposra taposva” célszerű gyűjteni, például az otthoni szelektív gyűjtőben. Forrás: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – Hirdetés A későbbiekben a jelölt italos csomagolásokat többféle helyszínen és módon is visszaválthatjuk majd, fontos azonban, hogy ép, azaz nem összenyomott, és tiszta formában. A 400 négyzetméternél nagyobb eladóterű élelmiszerboltoknak automatákat kell telepíteniük, a kisebb boltok, illetve a kistelepüléseken működő italforgalmazók pedig dönthetnek, hogy önként, kézi vagy gépi visszaváltási pontként (azaz REpontként) csatlakoznak-e a rendszerhez. A vásárlók a csomagolások visszaváltásával juthatnak majd hozzá a palackonként 50 forintos visszaváltási díjhoz. Az összeget kérhetik majd az adott üzletben, üzletláncban levásárolható vagy készpénzre váltható utalvány formájában, de tavasztól a bankszámlára is utaltathatják, illetve lesz lehetőség, hogy jótékonysági szervezet számára ajánlják fel azt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!