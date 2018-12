Daganatos betegségben szenvedő gyermekeknek segített a HE-DO Kft.

A különböző daganatos megbetegedésekkel szemben hősiesen harcoló kisgyermekek küzdelmét próbálja megkönnyíteni a Heves megyei gyökerekkel rendelkező HE-DO Kft., amely a SOTE II. számú Gyermekgyógyászati Klinika kérésére egy volumetrikus infúziós pumpát adományozott az intézetnek. A készüléknek a gyermekintenzíven veszik majd nagy hasznát.

– A keresztfiam életét két hónapos korában egy budapesti gyermekklinikán mentették meg. Gyöngyösön lett rosszul éppen karácsony első napján. Rohammentő szállította fel a fővárosba, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Ma már öt éves nagyfiú és szerencsére remek egészségnek örvend. Ezek a pillanatok azonban örökre megmaradtak bennem, hogy milyen heroikus küzdelmet folytattak karácsonykor a gyermekorvosok a keresztfiam életéért. Ezért nem volt kérdés, hogy ha kérésre bármiben is tudunk segíteni egy gyermekklinikának, azt megtesszük – mondta Dobróka Tamás, a Heves megyei gyökerű HE-DO Kft. tulajdonosa.

Az Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány néhány napja kereste meg a HE-DO Kft.-t a SOTE II. számú Gyermekgyógyászati Klinika kérésre. A klinika abban kérte a HE-DO Kft. közreműködését, hogy segítsen hozzájárulni egy volumetrikus infúziós pumpa beszerzéséhez, amit a daganatos megbetegedésben szenvedő kis páciensek küzdelmei során tudnak majd felhasználni.

– A segítségnyújtás egyébként sem áll távol cégünk filozófiájától, hiszen a Mátra lábánál már öt éve működik az általunk életre hívott Ajándékdoboz Alapítvány. Idén közel 2 ezer óvodás gyermeknek tudtunk a térségben mikulásajándékot adni. A személyes adományozásban hiszünk. Az alapítványnál is mi visszük ki minden esztendőben a csomagokat az ünnepek előtt: idén 1200 családot tudtunk támogatni 20 ezer kilogramm tartós élelmiszerrel. Éppen ezért egy pillanatig sem volt kérdés, hogy ebben az egyre inkább elszemélytelenedő világban az infúziós pumpa esetében sem pusztán az árát utaltuk át az alapítványnak, hanem mi magunk mentünk el érte a gyártóhoz, és személyesen adtuk át a klinika osztályvezető főorvosának – mondta Dobróka Tamás.

A több százezer forintos életmentő készüléket a B.Braun orvosi eszközöket gyártó és forgalmazó cégtől szerezte be a HE-DO Kft. A két vállalkozás közös értékek mentén már évek óta együtt dolgozik Gyöngyös térségében, társnévadó szponzorai a helyi profi NB I.-es férfi kézlabdacsapatnak is. Dobróka Tamás azt mondta, hogy a HE-DO Kft. minden évben szeretne a mostanihoz hasonló segítséget nyújtani.

– Infúziós pumpából sajnos sosem lehet elég az osztályon. Az ország daganatos betegségben szenvedő gyermekeinek több mint felét a SOTE II. számú Gyermekgyógyászati Klinikán gyógyítjuk. A pumpának a gyermekintenzíven vesszük majd nagy hasznát. Évente 220-240 gyermek kerül hozzánk, 60 százalékuk valamilyen daganatos betegséggel küzd. Ebben a küzdelemben segít nekik a volumetrikus infúziós pumpa. Belegondolni is szörnyű, hogy olykor egy beteg kisgyermekbe egyszerre 14-16 pumpa adagolja a különböző gyógyszereket. Az elektronikus pumpa mindenből az orvos által pontosan előírt mennyiséget tudja adagolni a megszabott idő alatt. Ezek nagyon erős készítmények, így még kismértékű túladagolásuk is beláthatatlan következményekkel járna. Az infúziós pumpa azonban nagy segítségünkre van. Jelenleg négy kisgyerek fekszik az osztályunkon, kettőjük állapota sajnos nagyon súlyos. 7-8 pumpa adagolja egyszerre szervezetükbe a különböző gyógyszereket. Az ő nevükben is nagyon köszönjük a HE-DO Kft. önzetlen felajánlását – mondta Dr. Goschler Ádám osztályvezető főorvos.