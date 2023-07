Július 28., péntek

Eger Az Agria Nyári Játékok keretein belül pénteken az 1x3 néha 4 című előadást tekinthetik meg az érdeklődők este kilenc órától.

A rendezvény plakátja

Forrás: programturizmus.hu

A Broadway Monkey ismét szuper dj-kel készül az estére a Kőlyuk utca 2-ben.

Július 29., szombat

Poroszló A nyár egyik elmaradhatatlan kellékei a kint elfogyasztott finom ételek, a hétvégén Poroszlón ezek lesznek főszerepben. Szombaton halas napot rendez a Poroszló Turizmusáért Egyesület. Déltől a Millenniumi Emlékparkban lehet majd megkóstolni a finomságokat. Terítékre kerül például halászlé és sült keszeg is, s aki már jóllakott, szörpökkel is felfrissülhet.

Az esemény plakátja

Forrás: Poroszló/Facebook

Tisza-tó Július 28-29-én kerül megrendezésre a Magyar Tavak Fesztiváljának 10. jubileumi fesztiválja a Tisza-tónál, ezen belül is Tiszafüreden. A kerek évforduló alkalmából két napon át változatos zenés-sportos programok várják a résztvevőket a tiszafüredi Morotva Kerékpáros Pihenőparkban és a tiszafüredi városháza előtti téren.

A fellépő művészek között a hazai komolyzenei élet olyan neves előadói is szerepelnek, mint: Miklósa Erika, Rab Gyula, Budapest Jazz Orchestra, Vadkerti Imre, Horti Lilla, Savaria Barokk Zenekar, Csepregi Éva, Lajkó Félix, Détár Enikő, Fésűs Nelly, Ladinek Judit, Gregor Bernadett, Csík Zenekar, Szolnoki Szimfonikusok és még sokan mások. Ahogy az elmúlt 10 évben, úgy most is megrendezésre kerül a To'Pera gálakoncert, a Tour D'Opera zenés-kerékpáros program, a Boat D'Opera zenés-hajós program, a Zenei Gasztroshow főzőverseny és a Családi To'Piknik családi nap. A rendezvény minden programja a péntek esti To'Pera Gálakoncerten kívül ingyenes!

Eger Az Egri Bor Busz szombatonként indul, és körjáratként működik, fix megállókkal délelőttől egészen estig.

Szintén szombaton 16 órától a Harlekin Bábszínház (Eger 3300, Bartók Béla tér 6.) bemutatja legújabb előadását Kalózmese címmel.

Magyarország legnagyobb szabadtéri tehetségkutató fesztiválját az Éter Plusz Fesztivált július 29-én rendezik meg Egerben, a Márai Központban.

Este fél kilenctől Lengyel Tamás egyszemélyes vígjátékát láthatjuk a Szépasszonyvölgyben.

Az ország két legőrültebb előadója egy éjszakára beszabadul a Broadway Monkeyba. Szombat este egy percig nem lehet majd pihenni - érkezik a hardstyle mestere, Pumped Gabo, majd a hajnalig tartó lépegetést Mynea vezényli le - adta hírül a szórakozóhely a Facebookon.

Nagyréde Jazz Night várja a kikapcsolódni vágyókat a Scharioth Birtokon délután négy órától. Az est folyamán fellép a Zolbert Duo.

Július 30., vasárnap

Eger Újra lesz Régiségvásár Egerben reggel 6 órától egészen délután három óráig, amely mára az ország egyik legnagyobb vásárává nőtte ki magát.

Parád Vasárnap rendezik meg a VIII. Parádi Veterán Hegyi Felfutó Menetpróbát, amely a MAVAMSZ Veterán Hegyi Felfutó Menetpróba Országos Bajnokság IV. futama a Mátrában.

A rendezvény részletes plakátja

Forrás: veteranparad.hu

Egész hétvégén

Sirok Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerdán elstartolt a motoros hét Sirokban. Hideg sör, sok rockzenei élmény, családi programok, motoros versenyek várják a kikapcsolódni vágyókat a Kútvölgyben.

Eger Szerdán délelőtt elkezdődött az Utcazenészek Versenye Egerben. Vasárnapig a bohém muzsikusok, a borok és a képzőművészek lesznek főszerepben a belvárosban, ugyanis Képzőművészeti Utcafesztivál és a VINO Kóstoló Borünnep is hozzátartozik az Utcazenészek Versenyéhez, illetve a 19 éves múltra visszatekintő Éter Plusz Tehetségkutató Fesztivál is bekapcsolódik a rendezvénysorozatba. Az érdeklődők like-érmével jelezhetik, kik a kedvenceik, s a vasárnapi záróünnepségen derül majd ki, kik voltak a legjobbak. A Blamázs zenekar (képünkön) a Kracker udvarban kezdte a napot.