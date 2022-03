A természet, a növények szeretete a kastély életében mindig is fontos szerepet töltött be. A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum megújult kastélytörténeti kiállításában a Hatvany uradalom, a kertészet és kastélypark múltját mutatja be a Hatvany család idején – közölte lapunkkal Nagy-Hanula Viktória az intézmény igazgatóhelyettese.

A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja a Hatvany család birtoklása idején, főként a XX. század első felében élte fénykorát. A hatvani kastélypark országos hírű volt gazdasági és kulturális tekintetben is. A Hatvany család a kor legnevesebb szakembereit bízta meg a kertek és parkok rendezésével, fejlődésével. Még gyakornokként került a Hatvany uradalom kertészetébe a Bálint gazdaként is ismert, 2020-ban elhunyt dr. Bálint György. A neves kertész édesapjától tanulta meg, hogy fontos a természet szeretete, és ő adta meg azokat az alapokat, amelyek meghatározták Bálint György pályaválasztását, így szerzett kertészmérnöki oklevelet a Magyar Királyi Kertészeti Akadémián. Munkássága meghatározó volt egész Magyarország számára, de még határon túl is.

A múzeum másik újdonsága, hogy március 7. és március 13. között több programmal is várják a látogatókat a Beporzók napjával kapcsolatban. A Beporzók napját március 10-én ünnepeljük 2018-óta. A kezdeményezés, melyhez tavaly csaknem félszáz múzeum csatlakozott, arra is felhívja a figyelmet, hogy az utóbbi három évtizedben az élőhelyek fogyása és a vegyszerek használata miatt közel hetvenöt százalékkal csökkent a repülő rovarok száma. A magyar múzeumok Kárpát-medencei mozgalommá emelték ezt a kampányt, mely egy fontos ökológiai problémakör, így az oktatási intézmények, közgyűjtemények társadalmi fenntarthatóságért kiálló szerepvállalását feszegeti. A program keretében nagy figyelmet fordítanak a kertek rovarbaráttá tételére méhbölcsők kihelyezésével. Ezek mellett családi nappal és online tartalmakkal is várják az érdeklődőket - mondta Nagy-Hanula Viktória igazgatóhelyettes