Az Űrparancsnokság nem közli a jármű pályájának részleteit, és titokban marad az is, hogy az egyes küldetések mikor érnek véget.

Néha azonban a katonai tisztviselők is felfednek apróbb információkat az X-37B egyes hardvereiről. Például tudjuk, hogy az OTV-6 tesztelte az amerikai haditengerészeti kutatólaboratórium fotovoltaikus rádiófrekvenciás antennamodulját. Ezt a pizzadoboz méretű eszközt úgy tervezték, hogy a napenergiát mikrohullámokká alakítsa, amelyek aztán lesugározhatók a Földre. Így a világűr napenergiának hasznosításáról szereznek tapasztalatokat.

Az OTV-6 szállította a FalconSat-8- at is, az Egyesült Államok Légierő Akadémiájának kadétjai által tervezett műholdat, öt saját kísérleti rakománnyal. A műhold ma is pályán van – közölték a Boeing illetékesei. Néhány NASA-kísérletet is végeztek a segítségével. Az egyik azt vizsgálta, hogy az űrsugárzás hogyan hat a növények magjaira, a másik pedig azt mérte fel, miként reagálnak a különböző anyagok az űrbéli környezetre.

Senki sem tudja pontosan, miről van szó

Bár eddig már hat küldetést teljesített, az X-37B valódi célja továbbra is rejtély marad. Egyes szakértők feltételezik, hogy a Föld felszínének megfigyelése és kémműholdak bevetése a cél, mások azt mondják, űrbombázó lehet, vagy a kínai űrállomás után kémkedik… Netán ezzel zavarja az amerikai hadsereg más országok műholdjait.

Mindez azonban csupán feltételezés: annyit tudunk biztosan, hogy a szörny november 12-én hajnali 5:22-kor földet ért a NASA Kennedy Űrközpontjában Floridában.