Először állt kamera elé a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, Niki vőlegénye. Ő is ott volt a házomláskor, a térfigyelő kamerák is rögzítették, hogy neki is csak egy hajszálon múlt az élete. Benjamin elárulta, hogy menyasszonya azóta sem épült fel.

– Nagyon szeretnék találkozni a felelőssel, megtanítanám neki bepelenkázni a menyasszonyomat, hogy nézze meg, ez milyen érzés. Aztán elbeszélgetni vele a négy fal között – nyilatkozta a Tények Plusz adásában a vőlegény.

Hozzátette, egy dolgot érez: haragot.

A szakma egy emberként fogott össze és december 5-én egy jótékonysági gálán táncolnak az Operettszínházban a fiatal művészért. A bevétel teljes egészét Nikolett felépülésére fordítják – szemlézte a riportot a Bors.