Blanka most egy interjúban elárulta: bár 20 év van közöttük, nagyon hasonlítanak egymásra.

Kicsit mi sem értjük, hol, de néha azt veszem észre egy-egy mozdulatából vagy nevetéséből, hogy úristen, ezeket én is csináltam tinédzser koromban. Néha őt egy tininek látom. Nagyon érdekesen hasonlítunk egymásra. És ezt nem látja sok ember

– mondta a lány.

Blanka azt is elárulta, bár korábban is voltak kapcsolatai, ez most más, több olyan dolgot tapasztalt meg ebben a kapcsolatban, amit korábban sosem.

Bár egyelőre nem laknak együtt, volt, hogy több hetet folyamatosan együtt töltöttek, amikor Blanka Junior után utazott Dominikára, ahol a zenész pár hónapig dolgozott - írja a Bors.