A nyár kritikus napjai

2022 augusztus második hetében a hazai villamosenergia-rendszer importkitettsége példátlan méreteket öltött. 2022. augusztus 12-én este fél 9 körül az import 3035 MW volt, amely az adott rendszerterheléshez (5298 MW) viszonyítva 57 százalékos részarányt jelentett! Magyarul: a hazai fogyasztáshoz szükséges villamos energia csaknem 60 százalékát külföldi erőművek termelték meg! Ezzel az ellátásbiztonsági kockázattal napokig volt kénytelen szembesülni Magyarország, miután többször is 50 százalék fölé ugrott az import aránya. Ehhez mindössze annyi kellett, hogy a Paksi Atomerőmű két blokkja is állt a tervezett főjavítás, illetve karbantartás miatt.

Mindeközben az említett esti időpontban az ipari méretű naperőművek teljesítménye 0 MW, a háztartási méretűeké szintén 0 MW volt, miután besötétedett, de a szélerőművek is csak 5,9 MW-ot adtak, ugyanis alig fújt szél. A beépített megújuló kapacitásnak csak 0,16 százaléka állt rendelkezésre. Magyarországon az ipari méretű, hálózatra termelő naperőművek beépített kapacitása mára elérte a 2162 MW-ot, a háztartási méretű napelemeké 1319 MW, a szélerőművek névleges kapacitása pedig mintegy 325 MW. Tehát az időjárásfüggő megújulók beépített kapacitása mintegy 3800 MW, amiből 5,9 MW állt rendelkezésre. Ez a napnál is világosabban mutatja, hogy az ipari méretű energiatárolás hiánya miatt a megújulókkal ellátásbiztonságot egyáltalán nem lehet garantálni!

És akkor nézzük most az importot! Heti átlagban az import részaránya 1659 MW-ra adódott. Az árambehozatal mértéke összesen 86 negyedórás időszakban haladta meg a 2400 MW-ot, egyes időszakokban pedig még 3000 MW-nál is magasabb volt! Mindez ráadásul egy visszafogottabb villamosenergia-fogyasztás mellett következett be, miután a lakosság az emelkedő áramárak miatt elkezdett takarékoskodni és éves összehasonlításban kevesebbet fogyasztottunk idén nyáron, mint tavaly ilyenkor. Az eddig leírtak azért nagyon aggasztóak, mert a jövőben az importlehetőségek beszűkülése várható, és lesznek olyan időszakok is, amikor a szomszédos országok elöregedő és leálló erőművei miatt bizonyos irányokból nem lesz elérhető importáram.

2022. augusztus 16-án az esti órákban is „fekete lyukként” viselkedett a hazai villamosenergia-rendszer, amely nyelte az áramot. Hét szomszédos ország termelte számunkra az áramot

Forrás: MAVIR

A teljes cikk ITT olvasható.