Csütörtök délután a napsütés mellett csak kevés fátyol- és gomolyfelhőre számíthatunk, utóbbiakból az északi, északnyugati megyékben néhány zápor, zivatar kialakulhat. Este összeesnek a gomolyfelhők, majd éjfél után észak, északnyugat felől szakadozott frontfelhőzet érkezik. Pénteken tovább halad dél, délkelet felé, emellett főleg a Tiszántúlon és a nyugati megyékben erőteljes lesz a felhőképződés is – ugyanakkor ezek ellenére is számíthatunk többórás napsütésre az ország nagyobb részén.

Az éjszaka második felében az északi megyékben, péntek napközben már másutt is több helyen várható zápor, zivatar, azonban így is lesznek szárazon maradó területek. Elsősorban a keleti tájakon heves zivatarok kialakulására is számítani lehet.

A déli szél északnyugatira, nyugatira fordul, több helyen kísérhetik élénk, főként pénteken erős lökések is. Zivatarok környezetében átmeneti viharos lökésekre is számítani kell.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 20 fok között várható, de a hidegre érzékeny helyeken több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 32 fok között valószínű a Dél-Alföldön a magasabb értékekkel.