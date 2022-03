A Magyar Teátrumi Társaság Titkársága beszámolt róla, hogy 13 kultúra területén tevékenykedő hazai nonprofit és szakmai-érdekvédelmi szervezet megállapodott, hogy az ukrajnai menekültek hatékony segítése érdekében erősíteni kell az intézmények együttműködését a már gyakorlott karitatív szervezetekkel.

A megfogalmazottak szerint a kulturális szféra segítségére a háború lezárása után is szükség lesz, ám a jelenlegi és a későbbi fázisban a leghatékonyabb eszközök eltérőek.

13 intézmény megállapodott abban, hogy erősíteni kell az együttműködést a már gyakorlott karitatív szervezetekkel, amelyek az elmúlt napokban feltérképezték a valós igényeket és jelenleg is a leghatékonyabban koordinálják a felajánlásokat. A könyvtárak, múzeumok, színházak is nyilvános internetes felületeiken és nyomtatott anyagaikkal az információáramlás helyi központjaiként léphetnek fel. Szükség lehet a színházak, múzeumok, könyvtárak szállítási kapacitására is, akár a továbbutazni szándékozó menekültek szállításában, akár az adományok elosztása során.

A határ menti területekről egyre inkább a helyi koordinált segítségnyújtás felé tolódik a hangsúly, ahogy a menekültek egyre távolabbi településekre érkeznek majd a határ felől, ezért fontos az együttműködés a helyi önkormányzatokkal is, amelyek az adott helyszínen felmerülő igényekkel, problémákkal leginkább tisztában vannak.

Középtávon fontos feladat, hogy a Magyarországon tartózkodó menekültek mentális segítése, legalább az átmeneti biztonságérzetet megteremtése a számukra. Ezen a téren az előadó-művészet, a zenekarok, kórusok és táncegyüttesek, az alkotó közösségek tehetnek a legtöbbet, például a gyermekek számára tartott ingyenes bábelőadásokkal, állatkerti, játszóházi látogatások felajánlásával, és gyermekfoglalkoztató tevékenységgel, igénybe véve a helyi könyvtárak, művelődési házak, befogadóhelyek segítségét is.

A szülők számára ugyanakkor segítséget jelenthet, ha helyben tudnak, akár néhány napra is, munkát vállalni, a jogi lehetőségek feltérképezése ebben a kérdésben már megkezdődött.

Borítókép: MTI / Balogh Zoltán