A film azt mutatja be, hogy milyen lehetett ezt a forradalmi napot Petőfi és barátai szemszögéből átélni, egy közös ügyért harcolva - olvasható a produkció MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

A nagyszabású alkotás főszereplője Petőfi Sándor a forradalmár, a költő és a szerelmes fiatalember.

A film egyetlen nap történetét meséli el, a forradalom előestéjétől március 15. éjszakájáig.

"Ez a huszonnégy óra a magyarok és Petőfi Sándor életének egyik legmeghatározóbb napja, nem véletlen, hogy Petőfi és március 15. elválaszthatatlanok egymástól" - írták a közleményben.

Mint Lóth Balázs, a film rendezőjét idézik, a főszerepet játszó Berettyán Nándor a filmben egy nagyon modern Petőfi, akivel a ma embere is tud azonosulni; kiáll a szerelméért és a barátaiért, és sohasem adja fel, hiába próbálnak keresztbe tenni neki.

Berettyán Nándor hangsúlyozta: "Petőfiék huszonévesen olyan dolgokat vittek véghez, melyeknek ma a nyomába sem érünk. Számunkra ő egy ikon, de akkoriban csupán egy tapasztalatlan, fiatal ember volt, aki az egész világgal szembeszállva, őszinte hittel küzdött a céljaiért".

Kis-Szabó Márkot, a film egyik forgatókönyvíróját is idézik, aki elmondta: az ifjak esténként a Pilvax kávéházban gyűltek össze beszélgetni, vitázni, tréfálkozni, pont úgy, ahogyan ezt ma is bármelyik fiatal társaság teszi. "A Pilvax olyan, mint egy korabeli romkocsma, a lázadó, radikális értelmiség kedvenc találkozóhelye, és természetesen a Most vagy soha! kiemelt helyszíne" - tette hozzá.

A film alkotói a kávéházat aprólékos részletességgel rekonstruálták, hogy aztán Petőfi a forradalom reggelén a biliárdasztalon, sáros csizmában állva szavalhassa el ott a Nemzeti dalt a film egyik jelenetében.

Ahogy Szente Vajk kreatív producer, forgatókönyvíró kiemelte:

fontos feladatuk, hogy a hősökben megmutassák az embert, aki olykor esendő, kételkedik, elbizonytalanodik, fél, szorong, latolgat, megerősítésre, támogatásra vár, rácsodálkozik, mit is visz végbe.

"A márciusi ifjak mind ilyenek. Huszonéves fiatalok tele hazaszeretettel, ugyanakkor személyes tervekkel, célokkal is, mégis bármelyik pillanatban életüket adták volna a hazáért" - mondta.

"Már 176 éve tőlük tanulunk kiállni a hazánkért, tőlük tanulunk hinni önmagunkban. Kötelességünk elmesélni a történetüket" - tette hozzá.

A film egyik célja, hogy a ma közönsége testközelből élhesse át 1848. március 15. eseményeit.

Rákay Philip kreatív producer, forgatókönyvíró hangsúlyozta: döbbenetes, de egyetlen vers kellett a forradalomhoz, és persze Petőfi kivételes személyisége. "Ő volt a szikra, amely mindent lángra lobbantott" - fogalmazott.

"A Most vagy soha! valódi időutazás 1848 Magyarországára, amelynek során igyekeztünk megeleveníteni Petőfi Sándor és a márciusi ifjak megalkuvást nem tűrő szellemiségét és hazaszeretetét, amely az idők végezetéig például szolgálhat minden magyarnak" - mondta.