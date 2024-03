Bár a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében elkerülte egymást a címvédő Telekom Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged, de a Bajnokok Ligájában összesorsolták a két magyar élcsapatot. A párharc esélyese a Veszprém, amely már a csoportkör utolsó fordulójában biztosíthatta volna helyét a negyeddöntőben, ha otthon legyőzi a BL-címvédő német Magdeburgot, de végül két góllal kikapott, így a harmadik helyen zárt. Ezzel szemben a csongrádiak számára az utolsó előtti fordulóban vált biztossá, hogy egyáltalán továbbjutnak a csoportkörből – írta meg a Magyar Nemzet.

Százhúsz perc

A két együttes tavaly mérkőzött meg egymással először a Bajnokok Ligájában, akkor a Veszprém kettős győzelemmel jutott tovább. Az aktuális idényben eddig egyszer találkoztak: november közepén a bajnokságban 30-25-ös bakonyi siker született a Pick Arénában. Innen nézve ezúttal is a veszprémiek az esélyesebbek, ám éppen a klubok közti régi rivalizálás miatt a két meccs bármelyike hozhat olyan fordulatot, ami később eldöntheti a párharcot.

- Ez a párharc 120 perc, két meccs lesz, ezért bármi is történjék az első mérkőzésen, a lényeg, hogy a visszavágó végén mi jöjjünk ki győztesen. Ennek megfelelően készülünk – mondta el a Szegedet 2022 óta erősítő Szita Zoltán. A kézilabdázó Veszprémben született, játszott is a helyi csapatban, de ma már nem érinti meg különösebben, ha szülővárosának együttese ellen kell játszania – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

- Talán az első Veszprém–Szeged, amikor Veszprémben játszottunk, különlegesebb volt, de tavaly is többször találkoztunk, úgyhogy számomra ez is egy ugyanolyan BL-meccs lesz, mint a többi. Az mindig pluszt ad, amikor ellenfélként a Veszprém Arénában a barátaim, rokonaim előtt játszhatok, de semmi több. Hozzászoktam már, hogy a Veszprém ellen játszom, úgy kezelem ezt a párosítást is, mint az összes többi meccset- jelentette ki Szita. A Szeged válogatott átlövője másfél hete még a nemzeti csapat olimpiai kvalifikációjából vette ki a részét, de szerinte volt elég idejük visszarázódni a megszokott ritmusba.

Még a hentesnél is erről beszélnek

A párharc első felvonását a szegedi Pick Arénában rendezik csütörtökön, 18.45-ös kezdettel, és minden bizonnyal telt ház előtt fog összecsapni a magyar bajnokság két legjobb csapata.

- Bármerre jársz a városban, napok óta ez a mérkőzés a téma. Ahogy egyszer korábban mondtam, a Szeged–Veszprém még a hentesnél is Szeged–Veszprém, mindenki erről beszél. Telt ház várható, ami az új arénánkban nem minden héten adatik meg – mondta el a Szeged átlövője, Szita Zoltán, aki szerint mindegy, hogy a Magdeburg vagy a Veszprém jött volna ellenük.

- Az erőviszonyok alapján egy szintet képvisel mindkét csapat. Annyival jobb, hogy a Veszprémet kaptuk, hogy az utazás kicsit könnyebb lesz a visszavágóra. Arra számíthatunk, hogy kicsit más hangulata lesz ennek a párharcnak. A jelenlegi idényben már játszottunk egyszer a Veszprémmel a bajnokságban, vagyis van olyan mérkőzés, amiből ki tudunk indulni. Volt négy-öt napunk felkészülni, ilyen szempontból szerencsésebb a helyzetünk, mint a korábbi BL-meccseknél, amikor volt, hogy csak egy-két napunk volt erre. Azt tudom mondani, hogy a felkészülés szempontjából ez is egy ugyanolyan BL-meccs, mint a többi, ezt is szeretnénk megnyerni – nyilatkozta a válogatott játékos. A kapusteljesítmények közötti különbség döntő lehet, eddig a szegediek 27,17, a veszprémiek 30,94 százalékos hatékonysággal védenek a mostani BL-szezonban. A legjobban a dunántúliak februárban igazolt dán játékosa, Mike Ulrich Jensen teljesít, aki 34,74 százalékos mutatóval büszkélkedhet. A visszavágóra egy hét múlva a Veszprém Arénában kerül sor. A győztesre a dán Aalborg vár a legjobb nyolc között.

Bajnokok Ligája, A negyeddöntőbe jutásért

Első mérkőzés

OTP Bank-Pick Szeged - Telekom Veszprém 18.45