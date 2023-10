A Miss Universe Hungary királynője, Blaga Tünde a felsőtárkányi Bambara Hotelben pihent és ha már ott volt gyönyörű képeken meg is örökítették azt. Ezeket természetesen követőinek is megmutatta az Instagramon. Az alábbi fotón is büszkén viseli az elnyert koronát.

– Nem számít, hányadszor vagyok a Bambara Hotelben, mindig újra, meg újra elvarázsol a gyönyörűsége. Ez a hely egyszerűen magával ragadó - írta egy másik posztjához Tünde.

A királynő harmadik bejegyzése szerint pezsgővel és finom falatokkal indult a reggele.

A Miss Universe oldalán egyébként már elindult a szavazás, ahol Tünde is bőszen gyűjti a szavazatokat.