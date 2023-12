A modell elmondta, hogy Tokióban egy londoni modellel lakott együtt egy szállodában. Esténként értesítette az ügynökség, hogy másnap hány castingra kell mennie, illetve hol lesz aznap munkája.

– A napi 8-10 válogatóra az ügynökség busza vitt bennünket. Ha tetszettünk, felpróbáltattak egy-egy ruhát, és fotókat készítettek. Ha viszont munkám volt, egyedül kellett tájékozódnom a japán fővárosban. Nekem kezdetben ez jelentette a legnagyobb nehézséget. Volt úgy, hogy egy ki tudja, hány emeletes metróállomásnál sírva fakadtam, mert nem tudtam, hogy találok rá a keresett metróvonalra, s emiatt elkések. Az első egy-két hétben nagyon komplikált volt a közlekedés. Aztán, ahogy átláttam a tömegközlekedés rendszerét, már megszerettem az utazást egyedül is. Maga a japán kultúra is annyira "beszippantott", hogy végül a hozzám kiutazó barátommal is több mint két hetet utazgattunk az országban. Ma már mindketten visszavágyunk oda. Összességében azt mondhatom, hogy az út abszolút sikeresnek bizonyult, annyi élménnyel gazdagodtam. Egyébként jövő februártól is castingok lesznek, de nagy előny lesz, hogy már ismernek a különböző divatmárkáknál. Nyáron is előfordult már, hogy többször is visszamentem egy-egy céghez dolgozni. Ugyanakkor Japán mellett Korea is képbe jöhet, szintén két-három hónapnyi időre, de még nem döntöttem el, melyiket választom – részletezte Bodócs Hanna.

Bodócs Hanna ez év nyarán Tokióban készült egyik fotója

Forrás: Akané Fujikami

A modell augusztus végén érkezett haza, mert kezdődött az egyetem – Hanna jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának harmadéves hallgatója. Mint mondta, heti 4 napon az egyetemre jár be, mellette dolgozik. A munkája nagy előnye, hogy rugalmas elfoglaltság, jut idő a modellkedésre, és az angol nyelvet is napi szinten gyakorolhatja. A napokban újabb komoly szakmai sikerben volt része: az egyik szerencsés modell volt, akit a kifutón láthatott a közönség a szentendrei Daalarna Garden divatbemutatóján.

– Benes Anita divattervező, a Daalarna megálmodója mutatta be a férjével épített rendezvényhelyszínt. Karácsonyi koccintásra hívta meg a szeretteit, barátait, neves emberek jelentek meg. Itt mutatta be a legújabb kollekciójának a darabjait is, ezeket viseltük. Nem is akartam elhinni, amikor megkaptam a munkát, mert egy nagy álmom volt ezeket a ruhákat viselni. A Daalarna menyasszonyi ruhái már jó öt éve elrabolták a szívemet. Úgy szeretnék férjhez menni, hogy ilyen ruhát viselek. Külföldi anyagokból készülnek, és annyira különlegesek, kifinomultak, elegánsak, hogy rabul ejtettek, ezért jelentett nagyon sokat ez a munka számomra – magyarázta Bodócs Hanna.

A modell megszerette a távol-keleti életet

Forrás: Akané Fujikami

A modell arról is beszélt, hogy a karácsonyt otthon, Pálosvörösmarton tölti.

– Besegítek a sütés-főzésben, közösen feldíszítjük a karácsonyfát. A szilvesztert pedig nagyon szeretném végre a barátaim körében eltölteni itthon, Magyarországon. Nyáron ugyanis a japán munka miatt nem volt alkalmam találkozni velük. Februárig igyekszem minél több időt a családommal, barátokkal tölteni, és ezzel is feltöltődni, hogy azután akár három hónapra újra nekivágjak a 9-10 ezer kilométeres távolságnak. A japánok a nyáron szerették volna, ha még kinn maradok, de nekem kezdődött az egyetem. A kötelességemnek érzem, hogy ha már eddig eljutottam a tanulmányaimban, ne adjam fel ezt a diplomaszerzést. Ráadásul, amikor elkezdtem a modellkedést, a szüleimnek megígértem, hogy elvégzem az egyetemet – összegezte Bodócs Hanna.