- Már attól tartottam, hogy a 10 év alatt kiégtem, de van olyan fogás, amire sosem unok rá - árulta el portálunknak a blogger. Azt tapasztalta, ma a "hagyományos" bloggerkedés kezd kifutni, egyre inkább videós tartalmak viszik a prímet a gasztrovonalon is, az viszont sokkal több energiát kíván.

Húsimádó, ezzel a névvel lett ismert és népszerű a blogja, a legtöbbek által olvasott bejegyzése azonban mégsem a csülkös pacal vagy éppen egy kiadós húsleves, hanem egy citromos, gyömbéres ital, amit Finnországban kortyoltak először, s ott is szerettek bele. Alkoholmentes verzióban is üdítő, de nem árt neki, ha egy kis vodkával bolondítjuk.

Zoltán fontosnak tartja, hogy megossza másokkal gasztronómiai tapasztalatait, így például a tarjapácolás rejtelmeivel is sokan az ő oldalán ismerkedtek meg. A maghőmérővel ugyancsak profin bánik, így a kezdők tőle tanulhatták meg, melyik húst hány fokosan nyilváníthatják késznek.

- A nejem mindig mosolyog rajta, hogy a nekem mindenhez hús kell, de ez azért túlzás. Most például egy tortellinis levest osztottam meg, amit nem a húsevők kedvéért tettem fel. Ami azt illeti, az olyan ételeket, mint a csülkös pacal, egyszer megeszem, de nem tenném gyakran az asztalra. Mostanában egyre szívesebben nyitok a világra. Érdekel például a marokkói, a libanoni konyha, és a különleges fűszerekkel szeretek kísérletezni - magyarázta. A hagyományos fogásokat is megújítja olykor, és ebben segítenek az utazások valamint az éttermi élmények. Legutóbb például Sarudon, a Sulyom tájétteremben kóstolta a hallal töltött hortobágyi palacsintát, és ezt foga ő is elkészíteni harcsával vagy lazaccal.

Nem hiányozhatnak persze a blogról a kedvencek, amiket a 10 éves évfordulón újra meg is oszt. Ilyen például a tartalmas, sokféleképpen variálható pho leves. Magunk is elkészíthetjük a Húsimádó útmutatása nyomán.