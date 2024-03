Továbbra is várjuk a jelentkezéseket a Tündérszépek szépségversenyre, amelyet idén ötödjére hirdetett meg a Mediaworks Hungary Zrt. Laptársunk, a delmagyar.hu segítségével újabb tippeket adtunk a lányoknak, hogy a hamarosan kezdődő fotózások előtt minél jobb formába kerüljenek.

Helyes táplálkozással sokat tehetünk azért, hogy jól szerepeljünk a Tündérszépek fotózásán. Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Ezúttal a helyes táplálkozás fontosságára hívtuk fel a figyelmet, az elfogyasztott élelmiszerek ugyanis hatással vannak a bőr, a haj, a köröm minőségére és állapotára. A feldolgozott, cukros, fehérlisztes, illetve olajban sült élelmiszerek mindenképpen kerülendők. Amellett, hogy hízlalnak, sokak bőrének állapotát is negatívan befolyásolják.

A fotózás előtti napon a puffasztó ételek is kerülendők – ezektől még akkor is nagyobbnak tűnik a has, ha az egyébként tökéletesen lapos. A karotinoid vegyületekben gazdag nyersanyagok, a sárgarépa, az édesburgonya, a sütőtök, a sárgabarack, a homoktövis rendszeres fogyasztásával sokat tehetünk a bőr minőségének és színének javítása érdekében.

A megfelelő B-vitamin bevitel, a cink, a réz, a vas és a szelén pedig hozzájárul a haj és a köröm gyors növekedéséhez, egészséges állapotuk fenntartásához. Ezek természetesen nem egyik pillanatról a másikra fejtik ki hatásukat, hosszú távon azonban érdemes ezeket is beilleszteni az étrendbe – a Tündérszépek döntőjére például már ezek is hatással lehetnek a megjelenésre.

Nevezz most, mielőtt betelnek a helyek a Tündérszépekre!

Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Heves vármegye szépségei Nógrád, valamint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!