A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 233,6 ezer regisztrált álláskereső volt az országban májusban, míg Heves megyében 10 ezer 831-en kerestek épp munkát. Az NFSZ szerint az országos adat a digitális regisztráció 2010-es kezdete óta a legkevesebb munkanélkülit jelenti. Az álláskeresők között valamivel több volt a nő, végzettség szerint pedig a legfeljebb általános iskolát végzettek voltak a legtöbben, több mint százezren.

Megyénkben az álláskeresők létszáma 343-mal kevesebb volt az áprilisinál, és több mint ezerháromszázzal maradt alatta az egy évvel korábbi adatnak. A pályakezdő munkanélküliek száma 633 volt a megyében. Minden járásban csökkent a munkanélküliek száma, leginkább Gyöngyös és Pétervására környékéről tudtak elhelyezkedni az emberek. Egerben ezerkétszáz, Gyöngyösön 680, Hevesen 640, Hatvanban pedig hatszáz álláskeresőt tartottak nyilván a hónap végén.

Májusban a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességen belül országosan 3,7 százalékos volt, Észak-Magyarországon 7,7 százalék, Heves megyében pedig 5,8 százalékos volt a regisztrált munkanélküliség, amely jóval magasabb, mint a dunántúli megyéké.

Májusban a foglalkoztatók 28,3 ezer üres álláshelyet jelentettek be országosan, melynek negyven százalékához igényeltek támogatást. Megyénkben több mint hétszáz munkalehetőséget kínáltak a munkaadók, többet, mint egy évvel ezelőtt, s kicsivel kevesebbet, mint áprilisban. Ezek közül 267 volt nem támogatott, s 457 támogatott. Április után májusban is sikerült betölteni nemcsak a legfrissebb pozíciókat, hanem korábban meghirdetett üres álláshelyeket is, így csökkent az üres álláshelyek száma, de így is több mint három és fél ezer munkahelyre vártak jelentkezőket.

A nem támogatott állások elsősorban az egyszerű ipari, építőipari foglalkozású, takarító, konyhai kisegítő, tehergépkocsi-vezető, bolti eladó pozíciókat jelentették.

Májusban országosan 142,4 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, Heves megyében hétezren kaptak segélyt vagy álláskeresési járadékot.