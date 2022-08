Demkó Gábor, Novaj polgármestere elmondta, hogy a bizottságok bevonásával tizenöt pontos rezsicsökkentési tervet dolgoznak ki. – Nem látjuk, hogy jövünk ki a költségvetésből. Közel hétmillió forint csak a közvilágításunk költsége, pedig már korszerű, ledes. Kicsi a keretünk, kevés az iparűzési adó, se idegenforgalmi, se építményadó nincs. Azon tudunk spórolni, ha például októbertől májusig bezárjuk a faluházat, a közösségi teret, a fűtési rendszereket, ahol nem használjuk, nem töltjük fel fagyállóval, hanem leengedjük a vizet. Csak a szükséges mértékben fűtjük a tárgyalótermet, spórolunk az iroda- és tisztítószeren. A hivatali járművek használatát korlátozzuk augusztustól, inkább a sajátomat bocsátom az önkormányzat rendelkezésére. Telkeket, néhány zártkertet is tervezünk eladni, illetve egy öregebb járművet is, hogy tartalékot képezzünk. Igyekszünk a szemétszállításon is spórolni, ahol nem volt indokolt, másképp megoldható, ott lemondtuk. Szelektáljuk a hulladékot, de előfordulhat, hogy egyes támogatásokat is csökkenteni kell. Adventkor nagyon szerény díszkivilágítás lesz, tekintettel az energiaválságra és a háborús helyzetre, négy hét helyett mindössze négy nap – mondta Demkó Gábor.

– Várható, hogy egy nagy területet eladunk, s ennek a bevételét csak energetikára költjük, fejlesztéseket finanszíroznánk belőle, ami a költségeinket csökkenti hosszú távon – mondta Szabó Péter, Noszvaj polgármestere. – Tervben van újabb napelemek telepítése, szeretnénk a napelemes rendszert is optimalizálni, a fűtést ahol lehet, hőtő-fűtő klímákra cserélni, hogy elektromos árammal oldjuk meg gáz helyett, törekedve az éves nullás elszámolásokra. Szintén felvetődött azoknak az épületegységeknek a bezárása, amelyek fűtése nem szükséges, ahol fűtenek, ott pedig egy bizonyos hőmérsékletet kell majd kötelezően tartani. Alternatíva lehet még a fatüzelés, ahol lehetséges, például az óvodákban. Szerencsére igyekszünk több lábon állni, a településnek van 400 köbméter vágásérett erdeje – részletezte. Kérésünkre elárulta, a gáz előző évben 7,5 millió forintba került a falunak, ugyanez a fogyasztás a mostani árral 50 millió forint lenne.