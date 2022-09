Bujáki Ferenc polgármester portálunknak elmondta, a terpesiek számára történelmi pillanat ez, mivel igazán soha nem volt rendes élelmiszerboltjuk. Jobb híján Bükkszékre, Sirokba, Pétervásárára jártak a legalapvetőbb árucikkekért. A szomszédos Szajlán üzemelt egy kis üzlet, ami segített átmenetileg, de a választék egy idő után ott is szűkös volt.

A most megnyílt üzletet egy siroki vállalkozó, Porkoláb Krisztina üzemelteti, aki igyekezett a nyitvatartással is a helyi igényekhez alkalmazkodni. Hétköznapokon reggel héttől este hatig, szombaton reggel héttől délután háromig, vasárnap reggel héttől délután kettőig várja vásárlóit. Az üzlet a Fő úton található, tehát aki átutazik a kis falun, az is könnyen rátalál.

Forrás: Bujáki Ferenc

A terpesiek nagyon elégedettek a választékkal is. Szinte minden kapható, ami egy háztartásban szükséges, külön örülnek a friss pékárunak. A szomszédos Szajlán is boldogan fogadták a hírt, s egyre többen sétálnak át kisebb-nagyobb bevásárlásra Terpesre. A fejlesztéssel új munkahelyek is létesültek.

Szerencsére a működéshez a napelemek adják az energiát, így a növekvő rezsiárakat is kordában tudják tartani, így jó ideig nem fenyeget a bezárás réme.