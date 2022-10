A napokban az energia-intenzív feldolgozóipari kis- és középvállalkozásoknak is indítottak programot. Ebből 9-10 ezer cég részesülhet, bár 170 ezer ilyen vállalkozás lehet. Nekik az év utolsó három hónapjára kínálnak az energiaköltség-növekmény felét kitevő működési támogatást. Igénybe vehetnek egy olyan hitelt is, amelyből energia-hatékonysági beruházás valósítható meg. Ezekre regisztrálni október 20-december 15 lehet.

Sőrés Péter szerint ma már 15 százalékosak a hitelkamatok, de akár ezekből is megérheti beruházásokat finanszírozni, mert a jelenlegi áram- és gázárak miatt így is gyorsan megtérülőek lehetnek. Az elmúlt években több cég is elhalaszthatott olyan energia-hatékonysági fejlesztéseket, amelyek 5-10 százalékos megtakarítást hozhattak, most ezekbe is belevághatnak, mert a 20-30 évre becsült megtérülési idejük a tizedére csökken.

A szakember szerint szóba jöhet az esco-konstrukció, rajtuk kívül is sok olyan vállalkozás van, amely ezzel foglalkozik. Ennek lényege, hogy a megtakarítást, vagy energiatermelést biztosító eszközt a megbízott cég adja és tartja karban. A szolgáltatást igénybe vevő vállalkozás pedig a megspórolt energiaköltségből finanszírozza annak árát és a kamatot. Ők nem csak napelemes energiatermelésben gondolkodnak, tervezik biogáz erőművek, világításkorszerűsítések finanszírozását.