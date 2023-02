– Büszkék vagyunk arra, hogy gyakorlatilag mindenről van statisztikánk, a gépek kihasználtságát teljesen objektíven tudjuk mérni, és minden kolléga teljesítményéről van adatunk – sorolta az ügyvezető. Hozzáfűzte: sok tapasztalt szakember ment külföldre ebből az ágazatból, az egész országban megfigyelhető szakemberhiány a Tometh Kft.-nél is tapasztalható. A cég vonzóbbá tétele érdekében a rendelkezésre álló teljesítményadatokból olyan bérezési rendszer bevezetésén dolgoznak, amely lineárisan emelkedik a teljesítménnyel. A személyes megítélést szeretnék kiiktatni, a digitális rendszer adatai alapján határoznák meg a fizetéseket. Az elmúlt két-három esztendőben munkatársaik sok képzésen vettek részt, és továbbiakat is terveznek a műszaki vonalon dolgozóknak. A minőségi gyártáshoz szakértelemre, kiváló gépekre és persze kifogástalan technológiára van szükség.

– A célunk, hogy működésünkkel példát mutassunk. Lássák mások is, hogy lehet így is termelni, de ez egy hosszú távú építkezési folyamat, és nem mindig rózsaszín minden – tette hozzá Tóth Péter.

A példás működéssel további céljai vannak, hiszen az új gyártócsarnok átadásával szó sincs arról, hogy a fejlesztések végére érnének. Éppen ellenkezőleg, az új épületben rengeteg további rendelkezésre álló hely lesz a gyártás bővítésére. A következő feladatok közé tartozik a géppark fejlesztése, valamint a belső képzések csúcsra járatása és a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyök ipari hasznosítása. Tóth Péter azt is elárulta, hogy saját termékeken is dolgoznak, ezeket szeretnék piacra vinni. Saját fejlesztéseiket maguk is alkalmazni szeretnék, mint a szerszámcseréket gyorsító eszközöket. Ezáltal saját termékeiket működés közben is meg tudnák mutatni leendő vevőiknek.

– A vevői körünk és a megrendelésállományunk stabil, az elmúlt év drasztikus alapanyagár-ingadozása megviselte a vállalkozást. Nem minden folyamatban lévő megrendelés teljesítése esetben tudta a cég ezt lekövetni. Az előző esztendőben mindezek ellenére 8–10 százalékot növekedtünk – fejtette ki Tóth Péter.

Ugyancsak Heves Megye Gazdaságáért díjban részesült a sarudi Élményfalu Kft. Kücsön Gyula ügyvezető szerint különleges év volt számukra 2022, nagyon kedvező időjárás volt a strand, ellenben tragikus a víz szempontjából. Összességében élhető szezonjuk volt, s bízik benne, hogy az idén is elérnek egy ilyet.