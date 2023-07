Bőséges a kínálat az idén a hazai dinnyepiacon, bár a hűvösebb tavasz és a szeszélyes időjárás miatt egyes termesztőkörzetekben kissé csökkent a mennyiség, a minőségre sehol sem panaszkodhatnak a termelők. A várakozások szerint a tavalyi 2600-ról 2900 hektárra bővült termőterületről mintegy 140-160 ezer tonnás termésmennyiséget takaríthatnak be a gazdálkodók. A szakemberek szerint, ha augusztusban is elfogadható szinten maradnak a fogyasztói árak, akkor biztosított lesz, hogy jövőre is megfelelő mennyiségű magyar görögdinnye teremjen az országban, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) és a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének közös piaci körképéből.