Pénteken plenáris üléssel zárult a 61. Közgazdász Vándorgyűlés Egerben. Hegedűs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkárnak köszöntőjét követően dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora mutatta be az intézményt, különösen a gazdasági szakon folyó eredményes képzéseket. Kiemelte, a gazdaságtudományi képzésük keresettek a hallgatók körében, 16 szakon 800 fiatal tanul náluk jelenleg. A Hungarian Start up University Programban eddig 431 hallgatójuk vett részt, 32 hallgató vállalkozási ötlete van versenyben. Szót ejtett az együttműködésekről, s arról is, hogy október 4-én megállapodást kötnek a Magyar Közgazdasági Társasággal.