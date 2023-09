A döntő többség vásárolja 1 órája

Hevesben nem jellemző, de például Ózd környékén ismét felerősödtek a falopások

Az Egererdő Zrt. 75 ezer hektáron gazdálkodik. A részvénytársaság feladatai közé tartozik egyebek között a lakosság ellátása tűzifával. Az ősz beálltával megindul az értékesítési nagyüzem is. De azért is résen kell lenni a cég szakembereinek, mert ilyenkor már a fatolvajok is készülődnek. Szerencsére Heves vármegyében egyre jobban visszaszorulnak a lopás elleni hatékony védekezésnek köszönhetően.

Kérdéseinkre a választ a vezérigazgató, Dobre-Kecsmár Csaba által látott és jóváhagyott választ a gazdasági társasági szakemberei adták, így arra a rutin kérdésünkre is, hogy lopják-e a fát, s milyen eszközökkel védik meg a tulajdonukat. Sommásan úgy foglalható össze, hogy az intézkedéseiknek köszönhetően a falopás évről-évre kevesebb. S hogy mik is ezek az intézkedések? Egyebek között vagyonvédelmi szolgálatot működtetnek az erdőben, az erdei rakodóikon vagyonvédelmi kamerákat helyeznek ki, erdész szakembereik a helyi rendőrökkel, polgárőrökkel közösen járőröznek. Sajnos azonban egyes vidékeken – elsősorban Ózd térségében – ismét felerősödőben van a jelenség. Itt éppen ezért kiemelt – napi szintű - feladatát képezi az erdész kollégáknak a lopásos esetek felderítése és a rendőri hatóságokkal való együttműködés. Portálunk felvetette, hogy számos helyen látni már, hogy a fával fűtőkhöz megérkezik és pakolják, fűrészelik a fát. Azt pedig kérdeztük, hogy a tűzifa bizonyos mértékű drágulása okozott-e, okoz-e visszaesést az értékesítésben? – Növekedtek az áraink, de ezt a fakitermelési szolgáltatás, az üzemanyagok árának emelkedése és az egyéb alapanyagok általános drágulása következett be, s ez indokolja is. Ezzel párhuzamosan egyelőre nem tapasztalunk kereslet visszaesést – reagált az Egererdő. Arra a felvetésünkre pedig, hogy a meglévő kitermelt készletükkel – egy korábbi riadalom ellenére – bizonyára ki tudják elégíteni az igényeket, úgy válaszoltak, hogy a cég fenntartható és tartamos gazdálkodásának köszönhetően a 2023/24-es tűzifa szezonban is ki fogják tudni szolgálni a tűzifával fűtő lakosságot. A vármegyénkben az Egererdő Zrt. hét erdészeténél méteres sarangolt, illetve hosszított tűzifát lehet vásárolni. A konyhakész (darabolt, hasított) tűzifa vásárlása a felnémeti Tűzifacentrumban és a gyöngyösi MÁV rakodón lehetséges. Miután a gazdasági társaság nem rendelkezik saját tehergépjárművel, így az erdőből való közvetlen kiszállítást minden esetben fuvarozó vállalkozók, vagy a vevő maga végzi. A tűzifa nagy térmértéke és tömege miatt ajánlott egy fuvarozó vállalkozót bevonni a megvásárolt termék hazaszállításába. Rákérdeztünk a tovább értékesítés módjára is. Megtudtuk, hogy a tűzifát nemcsak a végfelhasználóknak, hanem tovább feldolgozó és viszonteladó partnereknek is értékesít a társaság. Ipari fát – rönk, ipari fa, állvány fa, rúdfa, és egyebek – pedig fafeldolgozó üzemeknek, és fűrészüzemeknek értékesítenek. Az erdőgazdálkodás mellett a vadgazdálkodás is feladatuk Az EGERERDŐ Zrt. állami erdészeti társaság, mely 75 ezer hektár állami erdőterületen végez erdőgazdálkodást és 51 ezer hektáron vadgazdálkodási tevékenységet. Az erdőgazdálkodást 10 évre szóló, hatóság által előírt erdőtervek alapján végzik, mely megszabja az erdőművelési, erdőnevelési és fakitermelési lehetőségeket. Az erdőtervek szigorúan szabályozzák a munkájukat. Ezek alapján éves terveket készítenek a szakembereik, amit az erdészeti hatóság engedélye alapján valósítanak meg. Fő céljuk a rájuk bízott erdők, tartamos, hosszú távon is fenntartható kezelése, egyre nagyobb területű természetes felújítás alkalmazása és kíméletes erdőkezelési módok bevezetése. A fakitermelések helyszínén 85-90százalékban – természetes úton – az anyaállomány által termett magból nő fel az új erdő.

