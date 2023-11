A többi beruházáshoz kapcsolódóan is készültek tervek, például megvalósítható lenne az intermodális csomópont, ha lenne rá forrás. Úgy tűnik azonban, hogy erre nem lesz pénz, a Magyar Közlöny november 2-i számában megjelent ugyanis egy rendelet, amely az ukrajnai háborúra hivatkozva megszünteti a Modern Városok Program számos projektjének előkészítésére vagy megvalósítására irányuló hazai forrásból biztosított támogatási jogviszonyokat. Ezzel párhuzamosan vissza is kell fizetni a már átutalt és külön számlán parkoltatott pénzeket is

Nem valósul meg az egri intermodális csomópont, az egri vár és környezetének fejlesztési programjának sok eleme. Így elmarad a vár középkori főterének és a Provizori palota rekonstrukciója, a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása, a vár északi bástya-rendszerének, valamint a Gótikus-palota és környezetének helyreállítása, rekonstrukciója (Föld-bástya, Tömlöc-bástya), az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (ez megvalósult). Nem lesz továbbá Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont sem.

Született egy kormányhatározat is, amely némi esélyt ad arra, hogy valami legyen a beruházásokból, de ezek az az építési és közlekedési miniszteren múlnak. Lázár Jánosnak az önkormányzattal együttműködve meg kell vizsgálnia az intermodális csomópont megvalósíthatóságát, az egri vár turisztikai célú fejlesztésének lehetőségét, továbbá a meglévő uszodák fejlesztésének lehetőségét, illetve az Eger déli iparterület infrastrukturális fejlesztését.