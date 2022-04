– A már futó GINOP-projektnek köszönhetően a vár déli része megújul és új funkciókat kap. A Modern Városok Program alapján az északi oldal fejlődik ütemesen. Most arról született döntés, az érintettekkel egyetértésben, hogy a hatszázmilliós belügyminisztériumi forrást részben a leomlott bástya rekonstrukciójára, a déli várfeljáróra és a Hyppolit-kapura fordítjuk – ismertette a döntést Mirkóczki Ádám polgármester. Kérdésünkre tudatta, a Szép-bástya ügyét jogi útra terelték, a bíróság nevezi majd meg a felelőst. A felújításban érintettek – a kivitelező, a tervező és a statikus – között nincs egyetértés e tekintetben. A bástya felújításával viszont nem várhatnak egy esetleges kártérítésre.

Dr. Pajtók Gábor, a Fidesz–KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje elmondta, szerinte a nemzeti emlékhely felújítása nemcsak a helyiek, hanem minden magyar ember érdeke

– A föld alatti részek is megújulnak, a Dézsma pince harmadik szintje, s parkolót is kialakítanak a várban, a gótikus palota korhű rekonstrukciója is megvalósul – húzta alá. Hozzátette, ennek ellenére modern, akadálymentes kiszolgálóépületként is funkcionál majd. – Az alsó várudvar rendbehozása is elengedhetetlen, hiszen jórészt építési terület lesz még a főudvar. Ez nagy előrelépés, a zöldítés is cél. A tervek szerint idén az említett beruházások már el is kezdődhetnek.

Ringert Csaba, a vármúzeum igazgatója rámutatott, hogy idén év végéig a GINOP-projekt, jövő év végéig a Modern Városok Program valósul meg. – Folyamatosan fejlődik a vármúzeum szakmai szempontból is – részletezte Ringert Csaba.

– A felújítások új attrakciókat, programokat hoznak az életünkbe. A Varkoch-kapu új kiállítás színtere lesz, megújul a börtönkiállítás is. A Cipóosztó házban korabeli péktermékekkel ismerkedhetnek a vendégek, interpretációs tér jön létre. Arról is döntés született, hogy százötvenmillió forintból fontos eszközöket szerezhetünk be. Elkészült a kisfilmünk, melynek a premierjét az Ágyúdombhoz tervezett hetven férőhelyes moziteremben tartjuk majd. A Modern Városok Programban további 260 millió forintot fordíthatunk eszközbeszerzésre, a Nemzeti Kulturális Alap pedig további százmillió forintból teszi lehetővé, hogy a palota emeleti szintjén teljesen megújuljon a vártörténeti kiállítás – fogalmazott.