A napokban több útfelújítási pályázat sorsáról is döntést hozott a Heves vármegyei önkormányzat és az illetékes irányító hatóság. Ennek nyomán Bélapátfalván és vonzáskörzetében hat település nyert el európai uniós támogatást belterületi utak rendbe tételére. Ezek a hibák, az alap kijavítását, aszfaltozást, padkarendezést jelentenek, de néhány helyen a vízelvezető árkokat és átereszeket is rendbe teszik, illetve fásításra is jut majd az összegből.