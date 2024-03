Az erőmű két 100 megawattos, egy 220 megawattos és két 232 megawattos széntüzelésű villamos teljesítményű energiatermelő blokkal, valamint két 33 megawattos földgáztüzelésű blokkal rendelkezik. Az 1-es számú 100 megawattos blokkot 2020 decemberében leállították. A gázturbinák a hozzájuk tartozó lignittüzelésű blokkal szorosan együttműködve üzemelnek, de jellemzően tartalékban tartják őket. A szénporral együtt biomasszát és hulladékot is égetnek. A telephelyen az ipari park gőzellátásának biztonsága, valamint esetleges havária esetén a meglévő lignittüzelésű termelő blokkok gőzellátásának biztosítására van egy földgázos gőzkazán is.

A levegőterhelést okozó kibocsátások közül a nagy mennyiségű tüzelőanyag elégetése során keletkező füstgáz, elsősorban nitrogén-oxid-, kén-dioxid-, szén-monoxid-, szilárd anyag és szén-dioxid tartalma okoz környezetterhelést. A füstgáztisztítás elemei az SNCR rendszer, az elektrosztatikus porleválasztók és a kéntelenítő berendezés.

Hulladék-együttégetés esetén a hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, fémek, valamint dioxinok és furánok légszennyező anyagainak elmúlt évek kibocsátásait tekintve a mért értékek a felülvizsgálat időszakban megfeleltek a vonatkozó határértékeknek. Az erőműnek lignit tüzeléskor a füstgáz higany koncentrációját 2021 augusztusától kell mérnie. A higany mért koncentrációja lignit tüzelés üzemállapotban 2022-ben és 2023-ban, hulladék-együttégetés során 2023-ban meghaladta a vonatkozó BAT-AEL határértéket.

A Greenpeace észrevételeket tett az engedélyezés folyamán, főleg a higany határértéket (az utóbbi években csökkent a határérték) meghaladó kibocsátás miatt. 2017 után 4 év alatt kellett volna az elvárt csökkenteni a kibocsátást, de eddig még nem sikerült. Még nincs telepítve higany-leválasztó rendszer, s enélkül nem s tudják elérni a köbméterenkénti 7 mikrogrammos határértéket (most 17-et kértek, de 11-16 között is szokott alakulni). A civil szervezet azt kifogásolta, hogy míg korábban a higanyban szegényebb visontai lignitből égettek többet az erőműben, az utóbbi években a bükkábrányi szén került többségbe és a korábbi ígéretek ellenére nem csökkentették használatának részarányát. A társaság válasza szerint a 2020-ban tervezett Visontai-Bükki szendvicsgarmada optimalizáláshoz 2021. óta nincs megfelelő műszaki és személyi háttér Visonta bányában. A két bányaüzem termelési szintje a szenes blokkok működéséig lett megtervezve, ami meghatározta a fedőkőzet letakarítási szinteket is. Visonta széntermeléséhez szükséges fedőkőzet letakarítás illesztése megtörtént és jelenleg nem áll rendelkezésre a kapacitás növeléshez termelő berendezés. Ahhoz, hogy Visontán a széntermelést növeljék, a fedőkőzet letakarítás növelésre is szükség van, amihez több letakarító kapacitás igénybevételére lenne szükség. A berendezések üzembe állítása legalább egy évet és több milliárd forint ráfordítást igényelne. Ezen túlmenően a bányatechnológia átalakítása is több évet venne igénybe, ami már a tervezett blokkok leállításához közel esik. Gazdaságosan nem kivitelezhető szerintük a higany kibocsátás csökkentése, a füstgáz aktív szén adagolással történő higany leválasztása sem jelentene megoldást.

A Greenpeace megemlíti azt a kormányrendeletet, ami életben tartja a széntüzelést, de a környezetvédők szerint elmulasztja az energiaválságra, energiahiányra és energiahordozóárakra vonatkozó állítások alátámasztását, annak igazolását, hogy az ezekre a problémákra mennyiben jelent megoldást a Mátrai Erőmű üzemidejének meghosszabbítása 2029 végéig, illetve, hogy az mennyiben arányos az erőművet jellemző "alacsony hatásfok és magas fajlagos szén-dioxid-kibocsátás” tükrében. Ráadásul nem mutatja be, hogy a 2022-es állapotok mennyire indokolják a 2025-2029-es működtetést. A Greenpeace szerint a klíma- és ökológiai válság megköveteli a szén-dioxid-kibocsátások gyors csökkentését.

A kormányhivatal megadta a higany határérték betartása alóli felmentést az erőműnek és leírja a tervezett fejlesztések hatásait is. Az üzemeltetési terv alapján a kazánok műszaki helyzete miatt 2025. végéig a 200 megawattos blokkok évi 8000 üzemórában, a 100 megawattosak korlátozottan, 1500 üzemóra alatt működnének. 2026-tól a szénerőműi energia-termelés csökkentése, a kisebb szenes blokkol teljes leállítása, 2027-től pedig az RDF hulladék és kiserőművi blokk, valamint a kombinált ciklusú gázerőmű blokk üzemelésének elindulását tervezik.

A Greenpeace Magyarország honlapján és közösségi médiás platformján adott hírt arról, hogy Greenpeace-aktivisták kedden a Mátrai Erőműnél egy hatalmas homokórával figyelmeztették a magyar kormányt, hogy kifutunk az időből a klímaválsággal folytatott küzdelemben. Ezért szerintük klímabűncselekménnyel érne fel, ha meghosszabbítanák a Mátrai Erőmű üzemidejét. A Greenpeace szerint a klímagyilkos Mátrai Erőművet, mely hazánk szén-dioxid kibocsátásának 7-8 százalékával járul hozzá a klímakatasztrófához, a kormány korábbi nyilatkozatainak megfelelően legkésőbb 2025 végén be kell zárni, és a tervezett gázerőműveket sem szabad megépíteni. A zöldszervezet ezért keresetet nyújtott be a bíróságra a kormány ellen, mert nyilvánosságra szeretné hozni, hogy a magyar kormány milyen alapon döntött a további klímapusztítás mellett. A Greenpeace szerint a magyar embereknek joguk van azt is tudni, hogy a kormány mennyi adóforintból tervezi finanszírozni a lakosság és a környezet további szennyezését.