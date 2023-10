A létesítmények belépésével az erőműi források közelében új pontforrások létesülnek, melyek légszennyezőanyag kibocsátásával az emisszió terjedés (hatásterület) és a levegőminőségre gyakorolt hatás vizsgálatánál számolni kell. Az MVM Mátra Energia Zrt. stratégiai céljai úgy kívánják, hogy az erőmű egységes környezethasználati engedélyébe az eddigi tiszta lignit és lignit-biomasszahulladék üzemállapot mellé kerüljön be a lignit-biomassza üzemállapot is. A környezetvédelmi hatástanulmányban már számításokat végeztek a 2027-től kezdve működő gáz- és RDF erőművekkel kapcsolatban is, eszerint a nitrogén-dioxid kibocsátás nem fogja elérni az egyórás maximális határértéket, a kén-dioxid kibocsátás pedig nem fog nőni. A szennyezés hatásterülete maximum néhány száz méterrel tolódik ki. A kérelemben kiemelték, az erőmű tervezett üzemvitele csak a higany kibocsátásban nem elégíti ki a legszigorúbb BAT-AEL követelményeket mind a kibocsátások, mind az üzemeltetés tekintetében. Ezért az erőművet üzemeltető társaság kérelmezte a higany határérték megállapítását a köbméterenkénti 17 mikrogramm szinten.