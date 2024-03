A felújított bélapátfalvai Egészségházban nyitott ügyfélszolgálati irodát a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, ahol a járás vállalkozásai mostantól személyesen is elmondhatják kéréseiket, észrevételeiket. A formális irodamegnyitón Ferencz Péter, Bélapátfalva polgármestere elmondta, a városban 208 vállalkozás működik, akik sokat tesznek a település fejlődéséért, munkát adnak az itt élőknek, kiszolgálják a lakosokat, és segítik a kulturális és a sportélet támogatását. Szerinte az olyan településeken, ahová nem jut el az autópálya, vasútfejlesztésre lenne szükség, mely meggyorsítaná az áruszállítást. Emellett a járásba vezető utak rendszeres karbantartása, a belógó faágak visszametszése, és a két magasságkorlátos vasúti felüljáró problémájának megoldása is hozzájárulna a gazdasági élet fejlődéséhez. Ferencz Péter maga is vállalkozó, nemzetközi könyvelőirodát vezet, közel 100 ügyféllel, így maga is tapasztalja a vállalkozói lét előnyeit és hátrányait.

Bélapátfalván is várja a vállalkozásokat a kamara

Fotó: nampix / Forrás: Shutterstock

A kamarai iroda a IV. Béla út 3. szám alatt található Egészségház első emeletén kapott helyet, ahol minden csütörtökön 9 és 15 óra között személyesen kérhetnek szakmai segítséget a vállalkozások. A kamara célja, hogy a „Szövetségben a vállalkozásokkal” program keretében fokozott személyes jelenléttel megismerje, feltárja a problémákat és szükségleteket, és segítse a pétervásárai járás vállalkozásokat, az ott működő cégekkel együtt formálja a lokális gazdasági közösséget, erősítse és támogassa a helyi ipart, kereskedelmet és kézművességet.

A HKIK egy folyamatosan elérhető térségi menedzseren keresztül és hetente egyszer helyi ügyfélszolgálattal szeretné segíteni a cégek napi működését, valamint felmérni a járások vállalkozásainak szükségleteit, igényeit és problémáit. A kamara a vállalkozások hatékonyságának növelése, a munkavállalók lojalitásának megerősítése érdekében menedzsment képzéseket, és szakmai tréningeket szervez, emellett térségi vállalkozói klubok elindítását tervezi.

A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara már hét helyszínen várja a vállalkozásokat. A kamarával való együttműködés egy kiváló lehetőség, hisz hosszú távú gazdasági fejlődés nincs egy jól működő, erős helyi háttértámogatás nélkül.

Az ügyfélszolgálatokon egyebek között olyan ügyekben tudnak segíteni, mint a pályázati tanácsadás, üzleti partnerkeresés, adótanácsadás, Széchenyi Kártya Hitelprogram, pályaorientációs programok, vagy szakmai rendezvények.

A bélapátfalvi irodában Pintérné Dobó Tünde gazdaságfejlesztési főmunkatárs segíti a vállalkozásokat, a térségi koordinátor pedig Égető Ildikó.