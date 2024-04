Átadták a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum alternatív járműhajtási oktató laborját a Bornemissza Gergely Technikumban. A centrum közel hetven millió forint saját erőből létesítette a tanműhelyt. Elsőként dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet, kiemelve, hogy a labor összefogással jött létre. Elmondta, hogy a tanműhely a térség gazdaságát, vállalkozásait fogja szolgálni. A járműiparban jelentős az innováció, amelyben Eger és a megye is érdekelt. Az iparágban foglalkoztatott mérnökök fele világszerte az önvezető autókkal foglalkozik, a többiek többsége pedig az alternatív hajtásláncok fejlesztésével. Ugyanakkor a hagyományos motorok sem halnak ki, szükség van az azokkal kapcsolatos tudásra is.

A jelenlévő diákoknak elmagyarázta, fontos a tanulás, a javításban is kihívást jelent a technológiai átállás, ezért fontos a létrehozott műhely, a feltételek megteremtése. Bízik abban, hogy az eszközök biztosítják a naprakész gyakorlati tudás megszerzését. Szerinte a kormány fontosnak tartja a szakképzést, ezért újították meg az oktatási rendszert, még az utolsó pillanatban. Reményét fejezte ki, hogy az összefogás motiválja a diákokat és továbbtanulnak.

Dr. Bánhidy Péter, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke felhívta a diákok figyelmét, hogy egy innovatív intézmény tanulói, amelynek névadója is az újításairól volt híres. Fölidézte az autóipari tanműhely történet, amelyet 1995-ben hoztak létre a kézműves kamara egykori vezetőinek közreműködésével. Tíz évvel később autóelektronikai, autódiagnosztikai fejlesztés történt, mostanság pedig alternatív hajtástechnikát is lehet tanulni, kérte, lépjenek be ők is a jövő kapuján.