Ahogy arról írtunk, újabb támogatás, közel kilencmilliárd forint érkezik Heves vármegyébe. Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke a keddi sajtótájékoztatón elmondta, most az utolsó pályázati döntések érkeztek, bár még van egy-két pályázat, mely elbírálásra vár. A TOP Plusz keretében Heves vármegyének 67 milliárd forint állt rendelkezésre a 2021-2027-es, új uniós ciklusban.

Orosz József, Nagytálya polgármestere is komoly támogatásnak örülhetett

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A pályázati felhívások meghirdetése lezárult, már az utolsó „Az aktív turizmus fejlesztése” felhívás is beadási szakaszban van 2,3 milliárd forint értékben, amely komplex aktív turisztikai fejlesztéseket támogat. Most már a hivatalos pályázati oldalra a részletek is megérkeztek az elbírált összegekről.