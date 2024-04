Mint mondta, most az utolsó pályázati döntések érkeznek, hiszen a TOP Plusz is lassan lezárul. A vármegyei keretben összesen 67 milliárd áll rendelkezésre ebben a ciklusban, s gyakorlatilag ami még elbírálás alatt van szavai szerint, az a köznevelési infrastruktúrára vonatkozó pályázatok, a helyi humán pályázatok, és hátra van még az aktív turisztikai pályázatok beadása.

– Már döntés született az önkormányzati belterületi utakról, a bölcsődékről, óvodákról, a komplex települési fejlesztésekről, a nem aktív turisztikai fejlesztésekről szóló pályázatokról. A mostani csomag, ez a közel kilenc milliárd forintos, részben a települési önkormányzatokat érinti, ez közel kettő milliárd forintot jelent. A fennmaradó hétmilliárdból pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejleszti majd az útjainkat – fejtette ki.

Ez utóbbiról elmondta, Heves vármegyének a többihez hasonlóan még mindig komoly adósságai vannak az elhanyagolt úthálózattal kapcsolatban.

– Most hátrányos helyzetű járások gyűjtőútjai újulnak majd meg. Néhány példát említve elmondhatom, a mezőtárkányi bekötőútra érkezik forrás, a Kápolna-Verpelét összekötő útra, a pélyi bekötőútra, a Besenyőtelek-Tiszanána közti szakaszra, a Jászárokszállás-Tarnaméra összekötőre, és a Tarnabod-Átány közti két bekötőútra. Észak-Hevesben ugyanezen célból az Egercsehi-Mikófalva közötti szakasz és a Sirok-Pétervására közötti összekötő van jelen a nyertesek közt – taglalta.

A települések közül a legnagyobb nyertes Nagytálya, így a sajtótájékoztatón Orosz József polgármester is részt vett. 751 milliót nyertek el ipari terület fejlesztésére.

– Akkora mérvű beruházás veheti kezdetét, melyre még nem volt példa a falu életében. Már régen felismertük, mennyire fontos, hogy jelen legyen az iparűzési adó a költségvetésben. Megkerestük a megfelelő helyszínt, ez az M25-ös autóút lehajtójánál van, ott indult el a terület feltárása. Régi álmunk teljesül azzal, hogy a kivitelezés megkezdődik, s már örömmel számolhatok be arról, hogy érkeznek a befektetőt is – zárta gondolatait.