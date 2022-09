Mint írják, napközben az ország keleti harmadán egy összeáramlási vonal környezetében illetve délnyugaton nagyobb eséllyel, a középső országrészben elvétve alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket intenzív csapadék, átmeneti szélerősödés, apró szemű jég kísérhet. Éjszakára a zivatarok nagy része lecseng, azonban délkeleten, délen az éjszaka második felében nem zárható ki néhol villámtevékenység.

Az esti órákban az ország nagyobb részén szakadozik, csökken a felhőzet, ezzel együtt pedig a záporok, zivatarok esélye is fokozatosan csökken. Egyes tájakon azonban még hajnalban is erősen felhős marad az ég, és néhol eső, záporeső sem zárható ki. Hajnalra főként északkeleten párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. Az északnyugati szelet a Dunántúlon helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul. A hidegre érzékeny északkeleti tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet - közölte a met.hu.