Szombaton kora este Egerben is nagy pelyhekben hullott a hó, de a környéken több településen is havazni kezdett, például Felsőtárkányban is. Egy helyi arról számolt be, hogy Eger felé Noszvaj határában az emelkedőn a hó miatt kezdenek elakadni az autók, aki arra megy számítson rá.

A Mátrából, Bodonyból is intenzív havazásról számoltak be, ugyanakkor az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése szerint ne reménykedjünk tartós hótakaróban: fokozatosan csökken a csapadék intenzitása, valamint területi kiterjedése, és délnyugat felől enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. Így majd egyre inkább esőbe vált a csapadék. Az ünnepekre enyhe, szárazabb időben lesz részünk 10 fok körüli hőmérséklettel.