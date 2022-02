A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint lopást követ el, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa. A bűncselekményt alapesetben két évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény. Minden bűncselekménynek van úgynevezett befejezett, illetve kísérlete alakzata, sőt egyes, kivételes és kiemelt esetekben még az előkészületet is büntetni rendeli a törvény. Kísérletről akkor beszélünk, ha az elkövető a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. A kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni, azonban a büntetés kiszabása során értékelésre kerül az, hogy az elkövetés végül nem fejeződött be – tájékoztatta a Heolt dr. Gubala Ádám, helyettes sajtószóvivő ügyész

Az ügyészség ilyen, kísérleti szakaszban maradt cselekmények elkövetőivel szemben nyújtott be vádiratot több ügyben is.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a 24 éves férfi ellen, aki 2021. november 4-én ittas állapotban különböző dolgok jogtalan eltulajdonítása céljából ment el egy kompolti ingatlanhoz, ahová a kerítésen át beugrott, majd a terasznál található ablakot betörte, és azon keresztül bemászott a lakóházba. A sértett pont ekkor érkezett haza, ezért az elkövető semmit nem tudott magához venni, vagyis a lopást nem fejezte be. Ehelyett gyorsan kimászott az ablakon és elbújt a lakóház mellett található fáskamrában, ahol ittasságából eredően elaludt. A sértett, illetve a közben a helyszínre érkező rendőrök a vádlottat a fáskamrában megtalálták.

A férfi egy nappal korábban szintén egy kompolti házba ment be, ahonnan azonban sikerrel tulajdonított el egy gázpalackot, valamint mosószert és öblítőt.

Az ügyészség a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy amennyiben az elszenderülő vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a trágyaláshoz való jogáról, akkor a bíróság vele szemben 30 nap elzárást szabjon ki.

Érdekes kifogás

A Hevesi Járási Ügyészség szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének a kísérlete miatt nyújtott be vádiratot azzal a többszörösen büntetett férfival szemben, aki 2021 novemberében Hevesen, egy használaton kívüli ingatlan udvarára egy vascsővel a kezében hatolt be azért, hogy az ott álló épületből értékkel bíró dolgokat vigyen magával. A vádlott nem tudott arról, hogy a ház riasztóval van felszerelve, ami az egyik ajtó feszegetése során meg is szólalt. Erre figyelt fel egy járókelő, aki értesítette a rendőrséget. A kutakodás közben meglepett tolvaj védekezésül később azt adta elő, hogy nem is lopni ment vascsővel a kezében az ingatlanra, hanem azért, mert a természet hívó szava kényszerítette erre.

Az ügyészség a vádemelés során mértékes indítványt tett, melyet 9 hónap szabadságvesztésben és 1 év közügyektől eltiltásban határozott meg.

Az Egri Járási Ügyészség kisebb értékre elkövetett – ez esetben azonban már befejezett – lopás vétsége miatt emelt vádat az ellen a fiatalkorú elkövető ellen, aki 2020 tavaszán bement egy kömlői lakóház kizárólag a sértett által használt lakószobájába, és az otthagyott pénztárcából eltulajdonított 80 ezer forint készpénzt.

A vádhatóság jóvátételi munka alkalmazása mellett arra is indítványt tett, hogy a bíróság rendelje el a fiatalkorú pártfogó felügyeletét.