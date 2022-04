A Heves megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt egy 170 négyzetméteres melléképület egy háromszáz négyzetméteres területen Ludason, a Fő úton április 15-én kora reggel. A tűz a főépületre is átterjedt, a lakóteret azonban nem érte el. Az elsődleges információk szerint gázpalack is lehet az épületben. A helyszínre kiérkezett gyöngyösi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat. Az esethez a mentők is kiérkeztek.