– Egyrészt önvédelmi bemutatót láthattak az érdeklődők, illetve a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Áldozatsegítő Szolgálat és az Egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársai játékos feladatokkal tanították a gyermekeknek azokat az óvintézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a nyár felhőtlen időtöltés, és ne baj forrása legyen – részletezte. Elmondta a 9-es iskola udvarán mini KRESZ-pályát is felállított a rendőrség, illetve a tűzoltók is kivonultak, bemutatták járművüket, és az oltás folyamatát is az érdeklődőknek.