Az Egri Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a két fiatalkorú személynek a letartóztatását, aki-ket azzal gyanúsít az Egri Rendőrkapitányság, hogy augusztus 11-én éjjel egy nagyobb társaság tagjaiként több személyt bántalmaztak, majd értékeiket elvették egy parkban. A letartóztatás végrehajtási helye javítóintézet. Mindezt Hoszné dr. Nagy Tímea, az egri törvényszéki sajtószóvivő közölte portálunkkal.

A nyomozási bíró által meghozott végzés szerint a gyanúsítottak rendszeresen elszöknek lakóhelyükről, így alappal feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a büntetőeljárásban is elérhetetlenné válnának. Figyelemmel a gyanúsítottak előéletére, személyi és vagyoni körülményeire a bíróság megállapította azt is, hogy a letartóztatás elrendelése nélkül, annak a reális veszélye is fennáll, hogy a gyanúsítottak újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követnének el.

Társaik letartóztatásáról később dönthet a bíróság.

A végzés végleges, azt mind az ügyész, mind a gyanúsítottak, mind pedig védőik tudomásul vették.