A rendőrség tette közzé honlapján azt a videót, amelyen két sofőr is utazás közben húzza magára a biztonsági övét. Az elkeserítő jeleneteket az M3-as és az M30-as autópályán rögzítették.

Mint írják, a szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Emődi Autópálya Alosztályának, a Mezőkövesdi-, és a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 30-án közúti ellenőrzést tartottak az említett szakaszon. A rendőrök elsődlegesen a szabálytalanságokat elkövető, és így a többi közlekedőt veszélyes szituációba sodró járművezetők forgalomból történő kiszűrését célozták meg. Különösképpen arra fókuszáltak, hogy a biztonsági övet használják-e a járművezetők.

A drón felvételek bizonyítékai alapján két sofőr menetközben kapcsolta be a biztonsági övet, amely szabálytalanság pedig 20-20 ezer forint közigazgatási bírságot vont maga után. Továbbá az akció ideje alatt a rendőrök kiszűrtek a forgalomból két ittas járművezetőt, illetve egy-egy helyszíni bírságot is kiszabtak vezetésközben, kézben tartott mobiltelefon használat, illetve a követési távolság be nem tartása miatt.