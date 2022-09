– Ennek alapvető célja, hogy az iskolába érkező és onnan távozó gyerekek biztonságosan kelhessenek át az úttesten. Azokra a szülők is fókuszálunk, akik autóval hozzák, viszik a gyermekeiket, fontos, hogy ők is tartsák be a közlekedési szabályokat, s fokozott óvatossággal közelítsék meg az iskolák környéki gyalogosátkelőhelyeket – taglalta.

Azt is közölte, hogy a tanévkezdéssel ismét elindul az Iskolarendőr program, amelyhez a megyében több mint száz iskola csatlakozott.

Videónkon a reggel fél 8-8 óra között iskolába igyekvő diákok és a Széchenyi utcában araszoló autóforgalom látható: