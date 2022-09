Szeptember első napja borongósan indult, ezzel együtt megteltek az iskolatáskák és az iskolák is benépesültek, hiszen elkezdődött a 2022/2023-as oktatási év. Így történt ez az egri Dobó István Gimnáziumban is. A diákok és a tanárok az osztálytermekben gyülekeztek, majd nyolc órakor elkezdődött az ünnepség. Az első tanítási napon minden osztálynak három osztályfőnöki órája volt, ahol megbeszélték a legfontosabb tudnivalókat, majd a gyerekek megkapták a könyveiket is.

A maklári Szentháromság templomban megtartott – dr. Ternyák Csaba, egri érsek által vezetett – tanévnyitó szentmisével indult az új tanítási év a Maklári Szent István Általános Iskolában szerdán este. A szertartást követően a templomkertben dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár mondott ünnepi köszöntőt. Tanévnyitó beszédében dr. Rétvári Bence arra emlékeztetett, hogy míg pár évvel ezelőtt mindig egyre könnyebbnek mutatkozott a tanévkezdés, addig most azt vesszük észre, hogy nagyon sok minden van, amit újra kell gondolni. Azt hittük, hogy a járvány lesz a legnagyobb nehézség, de ez mára változott. Sok szülő, amikor egyházi iskolába íratja a gyerekét, azzal a tudattal teszi, hogy talán egy nagyobb biztonságot kapnak, ha hosszú távon nézzük. Az iskolának a tudást valóban át kell adnia, fontos funkciója ez. Az egyházi iskola ezeket sokkal őszintébben tudja megtenni, vállalva azt, hogy katolikus nevelést folytat.